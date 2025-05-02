Україна отримає від Японії $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених російських активів

Кабінет Міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 млрд доларів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України», – зазначив Шмигаль. Він нагадав, що загалом у межах зазначеного механізму Україна залучить $50 млрд.

«Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України», – наголосив прем’єр-міністр.

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

9 квітня ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7. 14 квітня ще майже $1 млрд надала Велика Британія.

18 квітня міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду між Україною та Японією про надання кредиту в розмірі 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд).