У системі електронних торгів OpenMarket – СЕТАМ 15 вересня відбувся аукціон із продажу активів кондитерської фабрики АВК у Дніпрі. Переможець аукціону – київське ТОВ «Іларіс», яке запропонувало за майновий комплекс 50 млн грн, свідчить інформація на сайті організатора торгів.

Деталі

На продаж були виставлені приміщення фабрики площею майже 38 000 кв. м, тепловози з вагонами та 14 навантажувачів. Стартова ціна становила понад 1,26 млрд грн.

У торгах взяли участь вісім компаній, проте половину заявок відхилили ще на початку через несплату гарантійних внесків.

ТОВ «Іларіс» зареєстроване в серпні 2025 року, спеціалізується на оренді нерухомості, має статутний капітал 50 грн і лише одного працівника. Фінансових результатів ТОВ не розкриває. Кінцева власниця – Марина Рицька, яка контролює ще 18 подібних підприємств, свідчать дані YouControl.

Кошти від продажу дніпровської фабрики отримає Фонд гарантування вкладів фізосіб, який управляє ліквідацією Промінвестбанку – одного з кредиторів АВК.

Контекст

Госпсуд Донецької області в 2021 році визнав АВК неплатоспроможною, встановивши, що її фінансовий стан унеможливлює санацію. Кредиторські вимоги до АВК перевищували 5 млрд грн, серед найбільших – Ощадбанк, Промінвестбанк і Райффайзен Банк.

ΑВК була одним із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні, заснована в 1991 році. До війни до її складу входили фабрики в Донецьку, Луганську та Дніпрі. Компанія експортувала продукцію у понад 60 країн світу. Власники корпорації – Володимир Авраменко та Валерій Кравець. Про історію АВК читайте в матеріалі Forbes Ukraine.