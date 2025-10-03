В системе электронных торгов OpenMarket – СЕТАМ 15 сентября прошел аукцион по продаже активов кондитерской фабрики АВК в Днепре. Победитель аукциона – киевское ООО «Иларис», предложившее за имущественный комплекс 50 млн грн, свидетельствует информация на сайте организатора торгов.

Подробности

На продажу были выставлены помещения фабрики площадью около 38 000 кв. м, тепловозы с вагонами и 14 погрузчиков. Стартовая цена составила более 1,26 млрд грн.

В торгах приняли участие восемь компаний, однако половину заявок отклонили еще вначале из-за неуплаты гарантийных взносов.

ООО «Иларис» зарегистрировано в августе 2025 года, специализируется на аренде недвижимости, имеет уставный капитал 50 грн и только одного работника. Финансовые результаты ООО не раскрывает. Конечная владелица – Марина Рыцкая, которая контролирует еще 18 подобных предприятий, свидетельствуют данные YouControl.

Средства от продажи днепровской фабрики получит Фонд гарантирования вкладов физлиц, управляющий ликвидацией Проминвестбанка – одного из кредиторов АВК.

Контекст

Хозсуд Донецкой области в 2021 году признал АВК неплатежеспособной, установив, что ее финансовое состояние делает невозможным санацию. Кредиторские требования к АВК превышали 5 млрд грн, среди самых больших – Ощадбанк, Проминвестбанк и Райффайзен Банк.

АВК была одним из самых крупных производителей кондитерских изделий в Украине, основана в 1991 году. До войны в ее состав входили фабрики в Донецке, Луганске и Днепре. Компания экспортировала продукцию в более чем 60 стран мира. Владельцы корпорации – Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Об истории АВК читайте в материале Forbes Ukraine.