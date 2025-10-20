Український стартап Gamow Tech, який розробляє технологію для підвищення успішності процедур екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) за допомогою штучного інтелекту, залучив інвестиції від венчурного фонду ZAS Ventures. Оцінка компанії під час угоди склала €2,4 млн, повідомили у фонді.

Ключові факти

Стартап Gamow Tech створює ReSpindle – інструмент, що за допомогою комп’ютерного зору аналізує яйцеклітини й визначає хромосомні аномалії, які є головною причиною зниження фертильності з віком. Технологія дає змогу неінвазивно оцінювати життєздатність яйцеклітин у режимі реального часу й коштує значно менше, ніж традиційні генетичні тести.

Стартап уже підписав R&D-угоди з дев’ятьма провідними центрами ЕКЗ, що охоплюють понад 1% глобального ринку.

Інвестиції підуть на завершення клінічної валідації, сертифікацію CE mark у ЄС та масштабування продукту.

Засновник ZAS Ventures Андрій Зінчук зазначив, що інвестиція у Gamow Tech – це підтримка «українських deep-tech-засновників, які вирішують глобальні проблеми у сфері жіночого здоров’я та репродуктивної медицини».

Контекст

Gamow Tech заснували ембріолог Павло Мазур (учасник документального фільму Unnatural Selection від Netflix), біофізик Костянтин Гненний та deep-tech-підприємець Максим Слизькоух. До команди приєднався ексфахівець Reface Давид Майборода як технічний директор.

ZAS Ventures з 2023 року інвестував у 17 стартапів у сферах AI, medtech та SaaS, зосереджуючись на українських технологічних проєктах із глобальним потенціалом.