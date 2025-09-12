Український оборонний стартап Falcons отримав інвестицію від американського венчурного фонду Green Flag Ventures, повідомила компанія 12 вересня. Сума угоди не розкривається. Раніше засновник фонду Джастін Зііф в інтерв’ю Forbes заявляв, що розмір інвестицій фонду зазвичай становить від $100 000 до $1,2 млн.

Деталі

Отримані кошти Falcons спрямує на три ключові напрями: сертифікацію комплексу пеленгаторів ЕТЕР за стандартами НАТО та розширення його виробництва, залучення нових спеціалістів, зокрема інженерів і військових експертів, а також розробку стратегії для виходу на ринки країн НАТО.

За словами CEO та співзасновника Falcons Єгора Дудінова, інвестиція дозволить удосконалити технології радіоелектронної боротьби, використовуючи бойовий досвід. Частина коштів піде на вивчення ринку та планування виробництва, щоб прискорити вихід ЕТЕР на міжнародну арену.

Контекст

Заснована у 2022 році компанія Falcons розробила, зокрема, комплекс пеленгаторів тактичного рівня ЕТЕР, який уже довів свою ефективність у бойових умовах, знищивши російську систему вартістю близько $90 млн. ЕТЕР вирізняється компактністю, незалежністю від GPS і вартістю, яка в 30–50 разів нижча за аналоги НАТО, а на фронті забезпечує покриття понад 600 км.

Falcons тричі отримувала гранти від кластера Brave1 – у 2023-му, 2024-му та 2025-му роках, а також залучала кошти від ангельського інвестора.

Green Flag Ventures, створений у вересні 2023 року, є одним із перших іноземних інвесторів в українські оборонні стартапи. У портфелі фонду – виробник рацій для ЗСУ Himera, а також компанії Kara Dag (системи протидії дронам), Swarmer (ШІ-рішення для управління роями дронів) і Astra Nav (системи навігації). Про інвестицію в Himera фонд повідомив на початку вересня 2024 року.