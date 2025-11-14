Президент Володимир Зеленський виключив міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Деталі

Наступного тижня Верховна Рада розгляне питання про їхнє звільнення з посад міністрів юстиції та енергетики. Подання про це внесла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у середу.

Крім того, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав відставку Гринчук з посади міністра енергетики.

Контекст

12 листопада Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради подання про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка та міністерки юстиції Світлани Гринчук. Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук зазначила, що заяви про відставку міністрів розглянуть на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Ці відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ про можливу корупцію в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» випливає, що перед призначенням на посаду Гринчук, імовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона та інші фігуранти записів не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, відомої як «Мідас».