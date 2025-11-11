Ексміністр економіки, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов оголосив про складання своїх повноважень члена наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 11 листопада.

Деталі

«Я складаю свої повноваження члена наглядової ради «Енергоатому». Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради», – написав Милованов.

За його словами, він пропонував ухвалити два рішення:

Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.

Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Милованов вважає заяви НАБУ, журналістські розслідування та суспільну увагу достатнім приводом для рішучих кроків, адже саме для цього існує наглядова рада. Він заявив, що на засіданні наглядової ради рішення ухвалено, але воно формальне.

«Слухали команду, де «все гаразд». Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність», – додав він.

Контекст

10 листопада вранці НАБУ оголосило про проведення масштабної спецоперації «Мідас», спрямованої на викриття корупційних схем в енергетичному секторі, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За даними бюро, контрагентам компанії примусово нав’язували сплату «відкатів» для уникнення штучного блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію, а також для збереження статусу постачальника. У середовищі цю схему називали «шлагбаум».

У межах справи затримані п’ятеро осіб, сімом повідомлено про підозру. Серед них: бізнесмен – організатор злочинної схеми, відомий на записах НАБУ як Карлсон; ексрадник міністра енергетики, який фігурує як Рокет; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки НАЕК «Енергоатом» на прізвисько Тенор; четверо учасників бек-офісу, що займалися легалізацією отриманих коштів.

НАБУ та САП заявили, що задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру України. Ім’я посадовця не розголошується, у матеріалах справи він проходить під псевдонімом Че Гевара.

Загальна сума переданих коштів – $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Останній транш у розмірі $500 000, за даними НАБУ, отримала дружина Че Гевари вже після того, як він набув статусу підозрюваного.

11 листопада наглядова рада «Енергоатому» повідомила, що скликає позачергове засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ.