Зеленський доручив СБУ розслідувати витік проєкту угоди про надра зі США – FT

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік проєкту угоди зі США, згідно з яким американські компанії отримують пріоритетний доступ до видобутку всіх українських корисних копалин. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Зазначається, що у межах розслідування посадовців із різних відомств, перевіряють зокрема із застосуванням поліграфа. Скільки саме осіб направили на перевірку, співрозмовники видання не уточнили.

Офіс президента України відмовився коментувати цю інформацію для FT. У СБУ зазначили, що діють у межах закону, щоб захистити безпеку України, і тримають певні деталі своєї роботи в таємниці.

Контекст

Наприкінці березня деталі нового проєкту угоди між Україною та США про надра оприлюднив народний депутат Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела. Він наголосив, що це не остаточний документ, і текст, імовірно, ще зазнає змін. Таким чином, це лише пропозиції американської сторони станом на 23 березня 2025 року.

За словами Железняка, у новій версії угоди американці пропонують, щоб більшість у керівництві фонду складали представники США (3 із 5 членів із правом вето). Угода охоплює всі корисні копалини України – як нові, так і ті, що вже розробляються. Усі нові інвестиційні проєкти спочатку мають пропонуватися американській стороні. При цьому про гарантії безпеки для України в документі не згадується.

Під час брифінгу з журналістами 28 березня президент Зеленський висловив здивування тим, звідки «депутати вже все знають»: «Мені цікаво: я ще не бачив тексту, а депутати вже в курсі всіх деталей угоди. Це дивно. Хотілося б зрозуміти, хто передає їм цю інформацію. Це дійсно цікаво. Хочу знати для себе», – зазначив президент.