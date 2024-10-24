Зеленський не буде підписувати закон про відмову від переведення годинників – BBC Україна

У ніч на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Цього разу переведення годинників на годину назад мало стати останнім, але президент Володимир Зеленський не підписав і не підпише законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Про це пише BBC Україна з посиланням на свої джерела.

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Законопроєкт про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, Верховна Рада підтримала в другому читанні 16 липня.

Він передбачає, що в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Документ підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак Зеленський його досі не підписав. Як повідомив BBC Україна співрозмовник із президентської команди, цей закон так і не підпишуть. А для ветування закону строки вже минули, зазначив він.

Інший співрозмовник із президентської фракції також запевнив, що підпису не буде. За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – «вилізли збитки у кілька мільярдів».

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт «не крадіть наші вечори», з якими виступали українці.

Контекст

Законопроєкт №4201 було зареєстровано у Верховній Раді 9 жовтня 2020 року. Ініціатор документа – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У березні 2021-го депутати схвалили законопроєкт за основу, але згодом його відправили на повторне друге читання.

Зимовий і літній час в Україні офіційно запровадили ще в 1981 році нібито для економії електроенергії. Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалося згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року.