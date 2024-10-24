Зеленский не будет подписывать закон об отказе от перевода часов – BBC Украина

В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время. На этот раз перевод часов на час назад должен был стать последним, но президент Владимир Зеленский не подписал и не подпишет законопроект, отменяющий дальнейшие переводы. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на свои источники.

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Законопроект об исчислении времени в Украине №4201, отменяющий сезонный перевод часов, Верховная Рада поддержала во втором чтении 16 июля.

Он предполагает, что в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

Документ подписал глава Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись президенту. Однако Зеленский его до сих пор не подписал. Как сообщил BBC Украина собеседник из президентской команды, этот закон так и не будет подписан. А для ветирования закона сроки уже истекли, отметил он.

Другой собеседник из президентской фракции также заверил, что подписи не будет. По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики – «вылезли убытки в несколько миллиардов».

К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции типа «не воруйте наши вечера», с которыми выступали украинцы.

Контекст

Законопроект №4201 был зарегистрирован в Верховной Раде 9 октября 2020 года. Инициатор документа – глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. В марте 2021-го депутаты одобрили законопроект за основу, но впоследствии его отправили на повторное второе чтение.

Зимнее и летнее время в Украине официально было введено еще в 1981 году якобы для экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года.