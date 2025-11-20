Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт мирного плану щодо завершення війни. Про це повідомили в Офісі Президента за підсумками переговорів української та американської делегацій.
Деталі
- За оцінкою американської сторони, запропонований документ здатен «активізувати дипломатичний процес». У свою чергу Володимир Зеленський наголосив на ключових принципах, які є неприйнятними для компромісу з боку України, і сторони домовилися доопрацьовувати проєкт так, щоб він привів до «гідного завершення війни».
- В Офісі Президента додали, що найближчими днями Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, необхідні для досягнення миру.
- «Україна з перших секунд повномасштабного російського вторгнення прагне миру. Ми підтримуємо всі змістовні ініціативи, які можуть наблизити реальний і справедливий мир. Україна ще на початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа щодо припинення кровопролиття і готова й тепер конструктивно співпрацювати з американськими партнерами, а також з Європою та світом загалом, аби результатом став саме мир», – зазначили в ОП.
Контекст
16 листопада у вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готує новий раунд переговорів і працює над відновленням обмінів полоненими.
19 листопада президент повідомив про важливі зустрічі в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі була запланована його зустріч зі спеціальним представником обраного президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом. На цих переговорах сторони мали обговорити шляхи активізації діалогу між Україною та Росією, а українська делегація планувала презентувати партнерам уже підготовлені пропозиції та конкретні рішення. Того ж дня видання Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати ведуть таємні консультації з Росією щодо нового плану припинення війни.
Документ нібито складається з 28 пунктів і поділений на чотири блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією й Україною. Серед оприлюднених пунктів – відмова України від окупованих територій, скорочення Збройних сил і надання російській мові статусу другої державної. Детальніше про цей план тут.
