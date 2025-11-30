Колишня посолка України в США Оксана Маркарова призначена радницею Президента Володимира Зеленського з питань відбудови України та залучення інвестицій. Відповідний указ уже підписано й опубліковано на сайті Офісу Президента. Посада – позаштатна.
- «Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагать нашій державі як мій радник з питань відбудови України та інвестицій. Радий, що Оксана залишається в команді, і тепер до її завдань входитимуть консультації з тих напрямів, які роблять Україну сильнішою», – заявив Володимир Зеленський.
- Президент уточнив, що йдеться про: покращення бізнес-клімату; зміцнення фінансової стійкості країни; активне залучення інвестицій; планування відбудови спільно зі стратегічними партнерами.
- Він наголосив, що майже чотири роки Україна щоденно захищається і, попри всі труднощі, забезпечує себе ППО, зброєю та необхідними ресурсами. Водночас, окрім поточної боротьби за незалежність і виживання, є стратегічна мета – створити умови для швидкої та якісної відбудови після війни й відновлення нормального економічного розвитку.
- «Це завдання уряду, всіх державних інституцій, українського бізнесу. І я вважаю, що кожен, хто має можливість і компетенції допомогти Україні в цьому, має це робити», – підсумував Зеленський.
Контекст
Оксана Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з листопада 2018-го до березня 2020 року. За цей період припав на завершення каденції президента Петра Порошенка та початок президентства Володимира Зеленського. За час її роботи на чолі Мінфіну Україна уклала дві програми з Міжнародним валютним фондом.
25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.
У липні цього року Зеленський призначив послом у США колишню віцепрем’єрку з євроінтеграції та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину замість Оксани Маркарової.
28 листопада президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до народу оголосив про повне перезавантаження Офісу президента.
