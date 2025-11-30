Колишня посолка України в США Оксана Маркарова призначена радницею Президента Володимира Зеленського з питань відбудови України та залучення інвестицій. Відповідний указ уже підписано й опубліковано на сайті Офісу Президента. Посада – позаштатна.

«Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагать нашій державі як мій радник з питань відбудови України та інвестицій. Радий, що Оксана залишається в команді, і тепер до її завдань входитимуть консультації з тих напрямів, які роблять Україну сильнішою», – заявив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться про: покращення бізнес-клімату; зміцнення фінансової стійкості країни; активне залучення інвестицій; планування відбудови спільно зі стратегічними партнерами.

Він наголосив, що майже чотири роки Україна щоденно захищається і, попри всі труднощі, забезпечує себе ППО, зброєю та необхідними ресурсами. Водночас, окрім поточної боротьби за незалежність і виживання, є стратегічна мета – створити умови для швидкої та якісної відбудови після війни й відновлення нормального економічного розвитку.

«Це завдання уряду, всіх державних інституцій, українського бізнесу. І я вважаю, що кожен, хто має можливість і компетенції допомогти Україні в цьому, має це робити», – підсумував Зеленський.

Контекст

Оксана Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з листопада 2018-го до березня 2020 року. За цей період припав на завершення каденції президента Петра Порошенка та початок президентства Володимира Зеленського. За час її роботи на чолі Мінфіну Україна уклала дві програми з Міжнародним валютним фондом.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

У липні цього року Зеленський призначив послом у США колишню віцепрем’єрку з євроінтеграції та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину замість Оксани Маркарової.

28 листопада президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до народу оголосив про повне перезавантаження Офісу президента.