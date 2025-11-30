Підписка від 25 грн
Зеленський призначив Оксану Маркарову радницею з питань відновлення України та інвестицій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Оксана Маркарова /Getty Images

Оксана Маркарова Фото Getty Images

Колишня посолка України в США Оксана Маркарова призначена радницею Президента Володимира Зеленського з питань відбудови України та залучення інвестицій. Відповідний указ уже підписано й опубліковано на сайті Офісу Президента. Посада – позаштатна.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі 

  • «Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагать нашій державі як мій радник з питань відбудови України та інвестицій. Радий, що Оксана залишається в команді, і тепер до її завдань входитимуть консультації з тих напрямів, які роблять Україну сильнішою», – заявив Володимир Зеленський.
  • Президент уточнив, що йдеться про: покращення бізнес-клімату; зміцнення фінансової стійкості країни; активне залучення інвестицій; планування відбудови спільно зі стратегічними партнерами.
  • Він наголосив, що майже чотири роки Україна щоденно захищається і, попри всі труднощі, забезпечує себе ППО, зброєю та необхідними ресурсами. Водночас, окрім поточної боротьби за незалежність і виживання, є стратегічна мета – створити умови для швидкої та якісної відбудови після війни й відновлення нормального економічного розвитку.
  • «Це завдання уряду, всіх державних інституцій, українського бізнесу. І я вважаю, що кожен, хто має можливість і компетенції допомогти Україні в цьому, має це робити», – підсумував Зеленський.

Контекст 

Оксана Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з листопада 2018-го до березня 2020 року. За цей період припав на завершення каденції президента Петра Порошенка та початок президентства Володимира Зеленського. За час її роботи на чолі Мінфіну Україна уклала дві програми з Міжнародним валютним фондом.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки. 

У липні цього року Зеленський призначив послом у США колишню віцепрем’єрку з євроінтеграції та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину замість Оксани Маркарової.

28 листопада президент Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до народу оголосив про повне перезавантаження Офісу президента.

