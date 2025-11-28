Зеленський оголосив перезавантаження Офісу президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента. Керівник ОП Андрій Єрмак подав заяву про відставку, а нове призначення президент планує узгодити найближчими днями. Про це він зазначив у зверенні до народу 28 листопада.
- «Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», – сказав Зеленський.
- Президент зазначив, що проведе консультації з кандидатами на посаду керівника Офісу президента. «Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав Зеленський.
- Найближчим часом відбудуться ключові переговори з американською стороною щодо подальших кроків, необхідних для досягнення справедливого миру. Україну на перемовинах представлятимуть начальник Генштабу, секретар РНБО, представники МЗС та розвідки.
- «У нас немає права відступити або посваритися», – наголосив президент.
- Зеленський очікує від прем’єр-міністра Юлії Свириденко та народних депутатів спільної роботи для забезпечення трьох ключових речей: ухвалення державного бюджету на 2026 рік; подання кандидатур на посади міністра енергетики та міністра юстиції; повної оцінки роботи всіх чинних міністрів у контексті викликів зими та війни.
- «Це питання оборони, соціальних виплат і стійкості. Це те, що потрібно людям», – зазначив президент.
- Глава держави повідомив, що СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. За його словами, «забагато негативу надходить із регіонів». Після отримання доповідей президент ухвалить окремі кадрові рішення.
- Зеленський окремо зупинився на необхідності реформувань у секторі оборони. За його словами, вже наступного тижня відбудеться засідання Ставки, на якому розглянуть питання справедливого й раціонального розподілу особового складу між бригадами.
- «Є проблеми, які давно варто вирішити. Принципи вже є, і в кожній бойовій бригаді про це говорять. Рішення буде», – заявив президент.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України (операція «Мідас»). За даними слідства, вона діяла протягом 15 місяців і могла завдати державі збитків на $100 млн. У межах розслідування сімом особам оголосили підозри, п’ятьох затримано.
Розслідування вже призвело до арештів і відставок ключових міністрів – міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти фігурантів справи «Енергоатома» – Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Forbes Ukraine вів хроніку подій.
25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що розслідування «Мідаса» розширюватиметься, а нові підозри ще будуть оголошені.
28 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Пізніше сам Єрмак підтвердив обшуки у своєму будинку. Forbes Ukraine продовжує стежити за перебігом подій.
