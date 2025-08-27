Колишня віцепрем’єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина офіційно призначена послом у США замість Оксани Маркарової. Про це йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського та в його указі на сайті ОП.

Деталі

Формальні процедури щодо призначення Стефанішиної на посаду посла завершені, а указ підписаний, заявив Зеленський.

У розмові зі Стефанішиною президент визначив ключові завдання для оновлення роботи посольства у США. Головним завданням, за його словами, буде реалізувати всі домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

«На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах», – додав Зеленський.

Президент також подякував Оксані Маркаровій, яка була послом в США протягом усіх років повномасштабної війни, та запропонував «залишитись в команді».

«Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України», – додав президент.

Контекст

Оксана Маркарова була послом України в США з 2021 року та вже перевищила стандартний термін на посольській посаді у чотири роки.

За час її роботи США надали Україні $130,6 млрд допомоги під час повномасштабної війни, за даними Кільського інституту світової політики. Однак її відставки вимагав восени 2024-го спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон, звинувативши її в організації візиту Зеленського на завод у Пенсильванії в оточенні демократів.

Зміною посла ОП намагається перезавантажити відносини з адміністрацією Трампа, розповідав на початку липня депутат від «Слуги народу», який спілкувався на умовах анонімності через чутливість теми. 17 липня Зеленський анонсував, що Маркарову замінить Стефанішина, яка мала посаду спецпредставника з відносин зі США, допоки тривали формальні процедури щодо узгодження її кандидатури.

Одним із фаворитів на посаду посла у США довгий час був також ексміністр оборони Рустем Умєров. США «не бракували» Умєрова на посаду посла, переконували у середині липня два співрозмовники в дипломатичних колах. Рішення ухвалювалось на найвищому рівні, додає один з них. Найімовірніше, американці побажали, щоб Умєров залишився на переговірному треку та на високій посаді. «Умєров брав участь у переговорах ще з 2022-го, добре інституційно обізнаний з ними, – пояснює співрозмовник. – Все ж його стихія – це скоріше переговори, ніж рутинна дипломатична робота».