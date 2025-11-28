Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада. Про це повідомила пресслужба НАБУ. Пізніше Єрмак підтвердив проведення обшуків у нього вдома.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом», – написали у НАБУ.
- Пізніше Єрмак підтвердив проведення обшуків у нього вдома. «Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння», – написав глава ОП.
- Вранці журналісти «Української правди» зафільмували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Контекст
10 листопада НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі України (операція «Мідас»), яка, за даними слідства, діяла 15 місяців і могла завдати державі збитків на $100 млн. У межах справи сімом особам оголошено підозру, затримано п’ять осіб.
Розслідування вже призвело до арештів, відставок ключових міністрів – міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома» – Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Forbes Ukraine вів хроніку подій.
25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час розслідування справа «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.