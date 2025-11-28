Підписка від 25 грн
У голови Офісу президента Андрія Єрмака проходять обшуки

Наталія Софієнко
У голови Офісу президента Андрія Єрмака проходять обшуки /Офіс президента України

Офіс президента України

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада. Про це повідомила пресслужба НАБУ. Пізніше Єрмак підтвердив проведення обшуків у нього вдома.

Деталі

  • «НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом», – написали у НАБУ.
  • Пізніше Єрмак підтвердив проведення обшуків у нього вдома. «Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння», – написав глава ОП.
  • Вранці журналісти «Української правди» зафільмували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
У голови Офісу президента Андрія Єрмака проходять обшуки /Фото 1

Фото УП з місця події

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі України (операція «Мідас»), яка, за даними слідства, діяла 15 місяців і могла завдати державі збитків на $100 млн. У межах справи сімом особам оголошено підозру, затримано п’ять осіб.

Розслідування вже призвело до арештів, відставок ключових міністрів – міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома» – Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Forbes Ukraine вів хроніку подій.

25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час розслідування справа «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.

