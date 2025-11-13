На посаду міністра енергетики України розглядаються два кандидати – голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Про це Forbes Ukraine повідомили два співрозмовники у фракції «Слуга народу».
Деталі
- Серед претендентів – Корецький та Козицький, але процес динамічний будуть ще кандидати, сказав один із співрозмовників у «Слузі народу».
- Сам Козицький вже заперечив, що до нього звертались із пропозицією. «Це не правда», – сказав він у коментарі місцевому виданню Високий замок.
- Посаду міністра енергетики також пропонували члену наглядової ради «Нафтогазу» Наталі Бойко, але вона відмовилась, розповів співрозмовник у менеджменті компанії.
Контекст
12 листопада Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук повідомила, що заяви про звільнення міністрів будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради.
Відставки пов’язані з матеріалами розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в «Енергоатомі». Зокрема, з «плівок Міндіча» стало відомо, що перед призначенням на посаду Гринчук, ймовірно, проходила співбесіду в одного з підозрюваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона та інші фігуранти плівок не можуть залишатися на посадах через втрату довіри.
Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».
