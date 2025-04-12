Зеленський ввів санкції проти низки бізнесменів і ексвисокопосадовців

Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової. Про це йдеться в указі президента №231/2025 від 12 квітня.

До списку потрапили:

Сергій Арбузов, ексвіцепрем’єр і в.о. прем’єра у 2014 році, очолював Нацбанк у 2010-2013 роках. Після Євромайдану втік з України й перебуває в розшуку за розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК).

Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО й глава АП, був нардепом і лідером Партії регіонів. У 2023 році НАБУ завершило розслідування щодо нього за розкрадання 195 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК). За даними СБУ, Клюєв працює на ФСБ у Москві.

Віктор Поліщук, відомий через хмарочос «Гулівер» і мережу «Ельдорадо».

Альона Шевцова, співвласниця Айбокс Банку.

Санкції діятимуть 10 років, а позбавлення держнагород – безстроково.

Контекст

11 квітня президент Володимир Зеленський затвердив укази про нові санкції РНБО, спрямовані проти російських пропагандистських організацій, зокрема проєктів екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука. Обмеження також стосуються політтехнолога Вадима Карасьова, продюсера Юрія Бардаша (відомого за гуртами «Гриби» та Quest Pistols) і телеведучого Дениса Жарких.