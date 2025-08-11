Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів засідання Ставки, на якому ухвалили низку важливих рішень про підтримку українських військових, зокрема збільшення фінансування бойових підрозділів. Про це йдеться в повідомленні президента в соцмережах.

Деталі

Суттєво збільшено фінансування бойових підрозділів – кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, повідомив Зеленський. За його словами, це дозволить додатково залучити десятки мільйонів гривень для потреб фронту.

Крім того, тепер бойові бригади зможуть закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування, включно з машинами, які були у вжитку. Уряд має формалізувати відповідні документи вже цього тижня, а впровадження нововведень очікується в серпні, розповів президент.

За словами Зеленського, уряд також спростить і цифровізує процедуру списання військового майна, надаючи більше повноважень командирам і скорочуючи терміни оформлення.

Контекст

У Верховній Раді очікує на ухвалення законопроєкт, який передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн, з яких 115 млрд грн – на грошове забезпечення військових, 216 млрд грн – на закупівлю зброї та техніки.

У середині липня повідомлялося, що Зеленський планує звернутися до європейських союзників із проханням допомогти профінансувати підвищення зарплат українським військовослужбовцям, щоб подолати дефіцит новобранців. Він обговорив це питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представниками США, писав Bloomberg з посиланням на джерела.