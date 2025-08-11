Підписка від 49 грн
Зеленський доручив збільшити фінансування бойових підрозділів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів засідання Ставки, на якому ухвалили низку важливих рішень про підтримку українських військових, зокрема збільшення фінансування бойових підрозділів. Про це йдеться в повідомленні президента в соцмережах. 

  • Суттєво збільшено фінансування бойових підрозділів – кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, повідомив Зеленський. За його словами, це дозволить додатково залучити десятки мільйонів гривень для потреб фронту.
  • Крім того, тепер бойові бригади зможуть закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування, включно з машинами, які були у вжитку. Уряд має формалізувати відповідні документи вже цього тижня, а впровадження нововведень очікується в серпні, розповів президент.
  • За словами Зеленського, уряд також спростить і цифровізує процедуру списання військового майна, надаючи більше повноважень командирам і скорочуючи терміни оформлення.

Контекст

У Верховній Раді очікує на ухвалення законопроєкт, який передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн, з яких 115 млрд грн – на грошове забезпечення військових, 216 млрд грн – на закупівлю зброї та техніки.

У середині липня повідомлялося, що Зеленський планує звернутися до європейських союзників із проханням допомогти профінансувати підвищення зарплат українським військовослужбовцям, щоб подолати дефіцит новобранців. Він обговорив це питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представниками США, писав Bloomberg з посиланням на джерела.

