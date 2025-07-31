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Законопроєкт про оборонні видатки на 457 млрд грн замінили на інший. Що він передбачає

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету, який уже був ухвалений у першому читанні, знятий з розгляду. Замість нього у парламенті зареєстрували інший, який голосуватимуть одразу в цілому, повідомила 31 липня голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

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Деталі

  • Напередодні після політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі, розповіла Підласа. Водночас за її словами, залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні. 
  • «Відповідно, сьогодні зранку ми з Русланом Стефанчуком, Олександром Корнієнком, Оленою Кондратюк та керівниками фракцій зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони», – зазначила Підласа.
  • Вона пояснила, що законопроєкт, як і раніше, передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн (різниця з попереднім – близько 200 млн грн), з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки. Водночас за її словами, зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманими військовослужбовцями.
  • Новий розподіл ПДФО почне діяти з 1 серпня: 60% замість 45% – спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення); 30% – Держспецзв’язку на дрони (було 45%); 10% – на потреби бригад (без змін).

Контекст

16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету 2025 року, який збільшує видатки на оборону на 412,4 млрд грн. 

Уряд пропонував збільшити фінансування Сил безпеки та оборони цього року на 412,4 млрд грн. З них майже 311 млрд грн – на потреби Міноборони, понад 100 млрд грн – Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Ще 6,3 млрд грн планувалося направити Мінцифри, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Джерела покриття цих видатків – збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

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