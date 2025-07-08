Коли усі виробники дронів, РЕБ та наземних роботів зʼявляться на маркетплейсі DOT-Chain Defence від Агенції оборонних закупівель (АОЗ)? Чи буде збільшуватися бюджет АОЗ у 2025 році? Як відсоток локалізації виробів упливатиме на закупівлі? Велике інтерв'ю керівника АОЗ Арсена Жумаділова.

Для появи на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence подали заявку понад 80 виробників з більш ніж 400 типами БпЛА, каже Forbes Ukraine очільник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов, 39. Пілотний запуск платформи, де на старті військові можуть замовляти FPV-дрони, відбувся 7 липня.

«Спочатку на маркетплейсі будуть доступні дрони від 15 компаній, – додає Жумаділов. – Долучити всіх постачальників плануємо протягом наступного місяця».