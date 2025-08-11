Forbes Digital підписка
Зеленский поручил увеличить финансирование боевых подразделений

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел заседание Ставки, на котором был принят ряд важных решений о поддержке украинских военных, в том числе увеличении финансирования боевых подразделений. Об этом говорится в сообщении президента в соцсетях.

Подробности

  • Существенно увеличено финансирование боевых подразделений – каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый участвующий в боевых действиях батальон, сообщил Зеленский. По его словам, это позволит дополнительно привлечь десятки миллионов гривен для нужд фронта.
  • Кроме того, теперь боевые бригады смогут закупать пикапы, квадроциклы и другую технику за средства прямого финансирования, включая бывшие в употреблении машины. Правительство должно формализовать соответствующие документы на этой неделе, а внедрение нововведений ожидается в августе, рассказал президент.
  • По словам Зеленского, правительство также упростит и цифровизирует процедуру списания военного имущества, предоставляя больше полномочий командирам и сокращая сроки оформления.

Контекст

В Верховной Раде ожидает принятия законопроект, предусматривающий увеличение расходов на оборону на 412,5 млрд грн, из которых 115 млрд грн – на денежное довольствие военных, 216 млрд грн – на закупку оружия и техники.

В середине июля сообщалось, что Зеленский намерен обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение зарплат украинским военнослужащим, чтобы преодолеть дефицит новобранцев. Он обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями США, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

