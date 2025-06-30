З моменту заснування We-Fi у 2017 році програма сприяла залученню понад $5,3 млрд для фінансування майже 400 000 жінок-підприємниць у 82 країнах.

Донори: Австралія, Канада, Китай, Данія, Німеччина, Японія, Нідерланди, Норвегія, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ, Велика Британія, США. Загалом вони вже виділили понад $355 млн.

Реалізатори: Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку, IDB Invest, Міжнародна фінансова корпорація, Ісламський банк розвитку, Світовий банк (IBRD та IDA). Вони співпрацюють з ООН, міжнародними фінансовими установами, громадськими організаціями та бізнес-групами.