Україна розглядає приєднання до глобальної ініціативи Women Entrepreneurs Finance Code (We-Fi). Мета цієї програми – покращити доступ жінок до фінансування бізнесу. Про це йшлося на зустрічі першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко з представниками ЄБРР в Україні, повідомила пресслужба Мінекономіки.
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Деталі
- Програма, яка обʼєднує банки, держструктури та донорів у підтримці жіночого підприємництва, вже працює у понад 30 країнах.
- We-Fi, зокрема, передбачає: створення коаліції організацій, які підтримують жіночий бізнес; запуск кредитних інструментів; регулярний моніторинг і звітування про обсяги фінансування МСП, які очолюють жінки.
- В Україні вже є грантові й кредитні програми для жінок, але участь у Women Entrepreneurs Finance Code дасть змогу масштабувати підтримку, адаптувавши кращі міжнародні практики, зазначила Свириденко. «Починаємо з діагностики потреб ринку, а далі можемо закріпити нашу співпрацю меморандумом», – сказала вона.
- За словами Артура Погосяна, участь у програмі – це не формальність, а реальна участь у формуванні доступного середовища для бізнесу, який ведуть жінки.
Women Entrepreneurs Finance Code
З моменту заснування We-Fi у 2017 році програма сприяла залученню понад $5,3 млрд для фінансування майже 400 000 жінок-підприємниць у 82 країнах.
Донори: Австралія, Канада, Китай, Данія, Німеччина, Японія, Нідерланди, Норвегія, Саудівська Аравія, Південна Корея, ОАЕ, Велика Британія, США. Загалом вони вже виділили понад $355 млн.
Реалізатори: Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку, IDB Invest, Міжнародна фінансова корпорація, Ісламський банк розвитку, Світовий банк (IBRD та IDA). Вони співпрацюють з ООН, міжнародними фінансовими установами, громадськими організаціями та бізнес-групами.
Контекст
У 2024 році в Україні спостерігалася позитивна динаміка реєстрації компаній жінками з поступовим зростанням їхньої частки до 27,5% серед усіх нових комерційних юридичних осіб, свідчить дослідження YC.Market. Жінки найбільш активно представлені у галузях, орієнтованих на професійні послуги, споживчий попит і людську взаємодію.
Лише 74 компанії з топ-1000 за доходом (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилася – тоді цей показник становив 7%). Більше про це читайте тут.
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