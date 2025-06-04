Українські жінки активно зацікавлені у професіях, які традиційно вважаються чоловічими. Вони готові перекваліфікуватися, але залишається кілька перешкод на їхньому шляху, свідчать дані щорічного дослідження Biasless та Gradus Research. Що потрібно зробити бізнесу та державі для реалізації цього потенціалу? Результатами дослідження діляться Ірина Рубіс, директорка Biasless, та Євгенія Близнюк, СЕО та засновниця Gradus Research.

Цьогоріч, у рамках третьої хвилі дослідження Biasless та Gradus Research, 1000 жінок з усієї України опитали щодо їхнього рівня відкритості та готовності опановувати професії й працювати в галузях, що традиційно вважалися чоловічими. Як-от технічні спеціальності, ІТ, логістика, B2B-сектор, аварійне реагування, менеджерські/стратегічні позиції.

Відповіді респонденток виявилися оптимістичними. Кадровий голод, який існує на українському ринку праці, втамувати більш ніж реально, адже жінки відкриті до перекваліфікації в професії, в яких історично домінували чоловіки.

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Лише 4% респонденток працювали або працюють у так званих чоловічих професіях. 57% жінок зацікавлені в отриманні інформації щодо можливостей у цьому сегменті ринку праці, а 46% – готові скористатися відповідними можливостями (59% – у віковій категорії 25–34 роки).

57% жінок зацікавлені в отриманні інформації щодо можливостей у цьому сегменті ринку праці, а 46% – готові скористатися відповідними можливостями. Фото Дослідження Biasless та Gradus Research

Жінки поступово долають сумніви в собі та своїх здатностях відбуватися професійно на тих теренах, які самі обирають. При цьому для 80% респонденток найважливіший фактор у прийнятті рішення перейти в «чоловічу» професію – висока оплата праці. Гнучкий графік при цьому важливий для 67% респонденток, а можливості для кар’єрного зростання магнетичні для 42%.

Фактори вибору «чоловічих» професій сереж жінок. Фото Дослідження Biasless та Gradus Research

До оплати за працю, гнучкості та доступності професійного зростання в «чоловічих» професіях, на думку респонденток, потрібно додати небагато:

доступ до безплатних курсів і програм перекваліфікації – 51%;

підтримку з боку роботодавців (навчання, наставництво) – 51%;

можливість дистанційного навчання – 50% загалом;

державну підтримку і програми перекваліфікації – 47% загалом;

фінансову підтримку (гранти, стипендії, пільгові кредити) – 41% загалом;

популяризацію успішних прикладів жінок у професіях, які зазвичай вважають чоловічими, – 33%;

подолання гендерних стереотипів у суспільстві – 26%.

До оплати за працю, гнучкості та доступності професійного зростання в «чоловічих» професіях потрібно додати небагато. Фото Дослідження Biasless та Gradus Research

Між довірою та скляною стелею: оцінка жіночого лідерства жінками

58% респонденток оцінюють «високо і дуже високо» потенціал жінок у технічних спеціальностях, IT, логістиці, B2B-секторі, аварійному реагуванні, менеджерських/стратегічних позиціях.

80% респонденток позитивно ставляться до лідерства жінок на відповідних позиціях. Це свідчить і про зростання самоцінності, і про відсутність масової інтегралізованої мізогінії.

58% респонденток оцінюють «високо і дуже високо» потенціал жінок в технічних спеціальностях, IT, логістиці, B2B-секторі, аварійному реагуванні, менеджерських/стратегічних позиціях. Фото Дослідження Biasless та Gradus Research

Кадровий голод у технічних галузях – це не проблема нестачі талантів, а проблема нереалізованого потенціалу. 57% жінок готові розглянути «чоловічі» професії, але лише 4% працюють в цьому сегменті ринку. Цей розрив коштує економіці України мільярди недоотриманих доходів та інновацій.

Якщо бізнес, держава й роботодавці справді хочуть зняти кадрову напругу, відповідь уже є. Вона — у жіночих резюме, мотивації й готовності перекроїти ринок під нову якість.

Формула проста: гідна оплата, гнучкість та підтримка. Жінки вже готові. Тепер черга за роботодавцями зробити перший крок. Залишилось небагато — не втратити можливості через консервативні упередження.