Кожен четвертий новий бізнес в Україні торік заснували жінки – дослідження YC.Market

Протягом 2024 року спостерігалась позитивна динаміка реєстрації компаній жінками, з поступовим зростанням їхньої частки до 27,5% серед усіх нових комерційних юридичних осіб, свідчить дослідженні YC.Market 31 березня. Жінки найбільш активно представлені у галузях, орієнтованих на професійні послуги, споживчий попит та людську взаємодію.

Ключові факти

Підприємницька активність жінок у 2024 році демонструвала стійкі результати на тлі загального відновлення після шокового 2022 року. За рік було зареєстровано понад 7400 нових комерційних компаній, засновниками яких виступили жінки — це помітно більше, ніж у попередньому 2023 році (6860).

Частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій у 2024-му зросла до 27,5% (проти 24,6% роком раніше) — тобто кожен четвертий новий бізнес у країні заснований жінкою.

Згідно із даними дослідження, чоловіки продовжують контролювати більшість комерційних компаній (58–63%), однак частка компаній, що належать виключно жінкам, поступово зростає (з 18,2% у 2024 році до майже 20% станом на 1 січня 2025-го).

Ще близько 14,6% компаній можна віднести до змішаних за складом – там серед бенефіціарів присутні як жінки, так і чоловіки (кожен з часткою 25% і більше). Нарешті, у 9,2% випадків інформація про статевий склад власників була відсутня або невизначена.

Тож, досі більшість бізнесів в Україні контролюються чоловіками, хоча жіноча присутність поступово зростає.

Жінки найбільш активно представлені у галузях, орієнтованих на професійні послуги, споживчий попит та людську взаємодію. Найвища частка компаній, заснованих виключно жінками, спостерігається в аудиті та бухгалтерському обліку (48,5%), туризмі (33,5%) та освіті (32,8%).

Водночас у капіталомістких сферах, наприклад, нерухомість чи фармацевтика, вони також відіграють помітну роль, часто співпрацюючи з чоловіками.

Лише 74 компанії з топ-1000 за доходом (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%). Для порівняння, у 634 найбільших компаніях (63,4%) бенефіціари – лише чоловіки. Ще 108 компаній (10,8%) належать змішаному типу власності (і жінкам, і чоловікам), а у 184 (18,4%) – інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня або невизначена.

Таким чином понад три п’ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія – виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито. Це вказує на те, що на найвищому рівні бізнесу жінки представлені значно меншою мірою, ніж у середньому по економіці.

Жінки домінують на посаді головного бухгалтера у найбільших компаніях (73%), хоча їхня частка дещо скоротилась порівняно з попередніми роками.

Контекст

У 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 000 нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року, коли їх відкрилося 26 700, йшлося у попередньому дослідженні YouControl.Market. Найдинамічніше минулого року зростав сектор машинобудування. Лідером за зростанням частки новостворених компаній стала Київська область.

Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%). За п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 17,1%, а кількість жінок-підприємиць – на 200 000, або 22,5%. Торік лідерами за кількістю жінок у підприємництві є великі економічні центри: Київ (131 500), Дніпропетровська область (83 500), Львівська область (73 100), Харківська область (71 300) і Одеська область (71 400). За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область – 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%).