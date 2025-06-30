С момента основания We-Fi в 2017 году программа способствовала привлечению более $5,3 млрд для финансирования почти 400 000 женщин-предпринимателей в 82 странах.

Доноры: Австралия, Канада, Китай, Дания, Германия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания, США. В общей сложности они уже выделили более $355 млн.

Реализаторы: Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, IDB Invest, Международная финансовая корпорация, Исламский банк развития, Всемирный банк (IBRD и IDA). Они сотрудничают с ООН, международными финансовыми учреждениями, общественными организациями и бизнес-группами.