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Женщины в бизнесе. Украина готовится присоединиться к программе Women Entrepreneurs Finance Code

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украина рассматривает присоединение к глобальной инициативе Women Entrepreneurs Finance Code (We-Fi). Цель этой программы – улучшить доступ женщин к финансированию бизнеса. Об этом шла речь на встрече первой вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко с представителями ЕБРР в Украине, сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Подробности

  • Программа, объединяющая банки, госструктуры и доноров в поддержке женского предпринимательства, уже работает более чем в 30 странах.
  • We-Fi, в частности, предусматривает: создание коалиции организаций, поддерживающих женский бизнес; запуск кредитных инструментов; регулярный мониторинг и отчет об объемах финансирования МСП, возглавляемых женщинами.
  • В Украине уже существуют грантовые и кредитные программы для женщин, но участие в Women Entrepreneurs Finance Code позволит масштабировать поддержку, адаптировав лучшие международные практики, отметила Свириденко. «Начинаем с диагностики потребностей рынка, а дальше можем закрепить наше сотрудничество меморандумом», – сказала она.
  • По словам Артура Погосяна, участие в программе – это не формальность, а реальное участие в формировании доступной среды для бизнеса, который ведут женщины.

Women Entrepreneurs Finance Code

С момента основания We-Fi в 2017 году программа способствовала привлечению более $5,3 млрд для финансирования почти 400 000 женщин-предпринимателей в 82 странах.

Доноры: Австралия, Канада, Китай, Дания, Германия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Великобритания, США. В общей сложности они уже выделили более $355 млн.

Реализаторы: Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, IDB Invest, Международная финансовая корпорация, Исламский банк развития, Всемирный банк (IBRD и IDA). Они сотрудничают с ООН, международными финансовыми учреждениями, общественными организациями и бизнес-группами.

Контекст

В 2024 году в Украине наблюдалась положительная динамика регистрации компаний женщинами с постепенным ростом их доли до 27,5% среди всех новых коммерческих юридических лиц, свидетельствует исследование YC.Market. Женщины наиболее активно представлены в сферах, ориентированных на профессиональные услуги, потребительский спрос и человеческое взаимодействие.

Только 74 компании с топ-1000 по доходу (7,4%) имеют конечных бенефициаров только женского пола (ситуация по сравнению с 2023 годом почти не изменилась – тогда этот показатель составил 7%). Больше об этом читайте здесь.

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