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«Інвестуємо лише у must have». Як TA Ventures Вікторії Тігіпко та її портфельні стартапи пережили венчурну зиму й живуть за новими правилами. Інтерв'ю

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

5 хв читання

Вікторія Тігіпко, TA Ventures /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Вікторія Тігіпко, засновниця TA Ventures. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Засновниця одного з результативніших українських венчурних фондів Вікторія Тігіпко – гостя щотижневого YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Як вона обирає стартапи для інвестицій після затяжної кризи і скільки втратила в процесі?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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TA Ventures виходить із глобальної венчурної зими із 80-м ювілейним екзитом. У портфелі фонду 158 активних стартапів і 15 єдинорогів. Зокрема, й ШІ-перекладач DeepL, що залучив $300 млн за оцінкою $2 млрд.

Засновниця фонду Вікторія Тігіпко робить ставку на технології майбутнього та компанії зі здоровою юніт-економікою. Як це працює – у новому сезоні YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

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