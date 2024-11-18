«Інвестуємо лише у must have». Як TA Ventures Вікторії Тігіпко та її портфельні стартапи пережили венчурну зиму й живуть за новими правилами. Інтерв'ю

Засновниця одного з результативніших українських венчурних фондів Вікторія Тігіпко – гостя щотижневого YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Як вона обирає стартапи для інвестицій після затяжної кризи і скільки втратила в процесі?

TA Ventures виходить із глобальної венчурної зими із 80-м ювілейним екзитом. У портфелі фонду 158 активних стартапів і 15 єдинорогів. Зокрема, й ШІ-перекладач DeepL, що залучив $300 млн за оцінкою $2 млрд.

Засновниця фонду Вікторія Тігіпко робить ставку на технології майбутнього та компанії зі здоровою юніт-економікою. Як це працює – у новому сезоні YouTube-проєкту Forbes «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».