Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether веде переговори про інвестиції у сферу золотодобувної промисловості. Таким чином компанія прагне спрямувати прибутки від криптовалютного бізнесу в традиційний актив, пише FT з посиланням на джерела.

Деталі

Компанія обговорювала можливості вкладень у весь ланцюг постачання золота – від видобутку та переробки до торгівлі й роялті-компаній, розповіли співрозмовники видання. Нещодавно Tether уже придбала частку у канадській Elemental Altus за $105 млн, а минулого тижня інвестувала ще $100 млн після її злиття з EMX.

Керівник Tether Паоло Ардоіно порівнює золото з «природним біткоїном», вважаючи його доповненням до цифрових активів. Компанія вже зберігає у швейцарських сховищах $8,7 млрд у золотих злитках, які використовує як забезпечення для своїх токенів.

Водночас Tether випускає й власний золотозабезпечений токен XAUt, капіталізація якого наразі становить $880 млн.

Попри це, представники традиційної золотодобувної галузі зустріли зацікавленість криптокомпанії з подивом і скепсисом. «Вони люблять золото, але не мають стратегії», – зазначив один із керівників шахтної компанії. Інші назвали Tether «найдивнішою компанією», з якою їм доводилося мати справу.

Контекст

Tether – блокчейн-компанія, заснована у 2014 році, відома своїм стейблкоїном USD₮ (USDT), який прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1. Ринкова капіталізація USDT становить $168 млрд.

Компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах і належить iFinex, яка також володіє біржею Bitfinex. Tether видає токени на різних блокчейнах, включаючи Ethereum, Solana, Tron та інші.

Компанія також пропонує інші стейблкоїни, зокрема EUR₮, MXNT та XAU₮ (прив’язаний до золота), і активно інвестує в біткоїн, технології ШІ та майнінг криптовалют. Tether стикається з критикою через недостатню прозорість резервів, хоча з 2022 року публікує щоквартальні звіти від BDO Italia.

Tether отримала $5,7 млрд прибутку у першій половині 2025 року. Значна частина цих доходів надходить від інвестицій у короткострокові держоблігації США.