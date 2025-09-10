Деталі

Таким чином, Кук зможе продовжувати роботу в керівництві американського ЦБ, поки триває розгляд її позову. Однак Білий дім, імовірно, швидко подасть апеляцію на це рішення, аби встигнути оскаржити його до засідання Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) 16-17 вересня, пише WSJ.

Федеральний суддя Цзя Кобб, призначена Байденом, задовольнила прохання Кук про екстрену постанову, яка забороняє її звільнення на час розгляду справи. Суд дійшов висновку, що Кук «має суттєву ймовірність» успіху в позові, оскільки звільнення порушило закон про ФРС, який дозволяє відсторонення лише за наявності вагомої причини.

На думку суду, припущення про шахрайство з іпотекою, висунуті до вступу на посаду, не є достатньою підставою, а спосіб звільнення порушив конституційне право Кук на належні процедури.

«Звільнення не повинно ґрунтуватися на припущеннях президента про майбутню роботу чиновника, зроблених на основі недоведених дій, що мали місце до його вступу на посаду», – написала суддя. Вона відкинула широке трактування «причини» адміністрацією Трампа, обмеживши її подіями під час перебування на посаді, повʼязаними з виконанням обовʼязків.

Адвокат Кук Аббе Лоуелл заявив, що рішення «захищає незалежність ФРС від незаконного політичного втручання» і запобігає загрозі стабільності фінансової системи. Позов Кук став безпрецедентним тестом повноважень президента над ЦБ, який може швидко дійти до Верховного суду, де нещодавні рішення послабили захист посадовців незалежних агенцій, але для ФРС натякнули на сильніший захист.

ФРС, включно з головою Джеромом Пауеллом, названа відповідачем поряд з Трампом, аби не виконувати його наказ про звільнення; банк заявив, що дотримуватиметься судового рішення і сподівається на швидке зняття невизначеності.

Контекст

Конфлікт Трампа та Кук почався наприкінці серпня, коли Трамп звільнив її, пославшись на звинувачення в поданні шахрайської інформації в заявках на іпотеку, висунуті головою Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) Біллом Пулте пʼять днів раніше. Пулте передав справу до Мінʼюсту США, який розпочав кримінальне розслідування. Трамп у листі заявив, що це ставить під сумнів компетентність і надійність Кук як фінансового регулятора. Адміністрація стверджує, що суди повинні поважати судження президента щодо «причини» і що «старший фінансовий регулятор зробив суперечливі заяви в важливих фінансових документах незадовго до вступу на посаду».

Кук, якій офіційних звинувачень не висунуто, подала позов, заявивши, що Трамп «сфабрикував» привід як попередній тест, аби звільнити місце для свого призначенця і підірвати незалежність ФРС, не давши їй шансу відповісти. Її адвокати заперечують шахрайство, але не надали детального пояснення обставин іпотек, наголошуючи, що необґрунтовані звинувачення не є підставою для звільнення. Кук була призначена Байденом 2022 року, термін її служби спливає 2038-го. Трамп з моменту вступу на посаду тисне на ФРС для зниження ставок.