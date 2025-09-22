Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Фаза дешевих грошей». ФРС уперше з грудня знизила ставку. Що це означає для українських інвесторів у цінні папери США? Розбір

Анна Родічкіна /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анна Родічкіна
Forbes

2 хв читання

Інвестиції в американські активи /Getty Images

Після оголошення рішення ФРС основні фондові індекси США пішли вгору і закрилися на рекордних рівнях. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:43

Центральний банк США, Федеральна резервна система, вперше за тривалий час знижує ставки. Для приватних інвесторів з України, що інвестують у ринки США, це рішення відкриває нові можливості – від переоцінки дохідності державних облігацій США до потенційного зростання акцій технологічних гігантів. Але ключове питання – чи зможуть українські інвестори скористатися цим моментом?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Федеральна резервна система (ФРС) США 17 вересня вперше з грудня 2024 року знизила відсотскову ставку – на 25 базисних пунктів, до 4–4,25% річних. Це один з ключових параметрів для американської економіки і фондових ринків країни.

Які галузі виграють найбільше від довгоочікуваного рішення ФРС та як цим можуть скористатися українські інвестори, що інвестують у фондовий ринок США?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні