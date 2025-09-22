Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:43 хвилин
Центральний банк США, Федеральна резервна система, вперше за тривалий час знижує ставки. Для приватних інвесторів з України, що інвестують у ринки США, це рішення відкриває нові можливості – від переоцінки дохідності державних облігацій США до потенційного зростання акцій технологічних гігантів. Але ключове питання – чи зможуть українські інвестори скористатися цим моментом?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Федеральна резервна система (ФРС) США 17 вересня вперше з грудня 2024 року знизила відсотскову ставку – на 25 базисних пунктів, до 4–4,25% річних. Це один з ключових параметрів для американської економіки і фондових ринків країни.
Які галузі виграють найбільше від довгоочікуваного рішення ФРС та як цим можуть скористатися українські інвестори, що інвестують у фондовий ринок США?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.