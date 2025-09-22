Центральний банк США, Федеральна резервна система, вперше за тривалий час знижує ставки. Для приватних інвесторів з України, що інвестують у ринки США, це рішення відкриває нові можливості – від переоцінки дохідності державних облігацій США до потенційного зростання акцій технологічних гігантів. Але ключове питання – чи зможуть українські інвестори скористатися цим моментом?

Федеральна резервна система (ФРС) США 17 вересня вперше з грудня 2024 року знизила відсотскову ставку – на 25 базисних пунктів, до 4–4,25% річних. Це один з ключових параметрів для американської економіки і фондових ринків країни.

Які галузі виграють найбільше від довгоочікуваного рішення ФРС та як цим можуть скористатися українські інвестори, що інвестують у фондовий ринок США?