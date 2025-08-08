США запровадили мита на імпорт однокілограмових золотих злитків. Це може суттєво вплинути на світовий ринок золота і вдарити по Швейцарії, яка є найбільшим у світі центром з рафінування дорогоцінних металів, пише FT .

Деталі

У листі-рішенні від 31 липня, з яким ознайомилося видання, митна служба США повідомила, що ці види злитків підпадають під код митної класифікації, що оподатковується. Представники галузі, вважали, що вони мають бути звільнені від мит згідно з іншою класифікацією.

Кілограмові злитки є найбільш поширеними на Comex – найбільшому у світі ринку ф’ючерсів на золото, і складають основну частку експорту швейцарського золота до США. Після оголошення рішення, ф’ючерси на золото Comex зросли до рекордних $3534 за тройську унцію.

Золото входить до найбільших експортних товарів Швейцарії до США, обсяг експорту за останні 12 місяців становив $61,5 млрд. Напруженість між США та Швейцарією загострилася після введення 39% тарифу на імпорт із цієї країни, який почав діяти з четверга.

За новими митами імпорт швейцарського золота до США може обкладатися додатковими зборами на суму близько $24 млрд. Президент Швейцарської асоціації виробників і трейдерів дорогоцінних металів Крістоф Вайлд назвав це рішення «ще одним ударом» по золотому ринку і зауважив, що нові мита ускладнять задоволення попиту на метал у США.

Через правову невизначеність деякі швейцарські рафінерії вже тимчасово скоротили або призупинили поставки в США.

Контекст

Зазвичай глобальна торгівля золотом проходить за схемою: великі злитки вагою 400 тройських унцій (близько 12,4 кг) переробляють у Швейцарії, переплавляючи у менші, наприклад, кілограмові, які більше затребувані на ринку Нью-Йорка.

Трейдери цьогоріч активно постачали золото до США в очікуванні тарифів, створивши рекордний запас на Comex і тимчасово спричинивши дефіцит металу в Лондоні.

Золото у 2025 році піднялося в ціні на 27% через побоювання інфляції, зростання державного боргу та ослаблення долара як резервної валюти.

Для Швейцарії, яка є світовим лідером із рафінування золота, введення мит США означає серйозний виклик для експорту і вплив на світові ланцюги постачання дорогоцінних металів.

Новий режим мит може змінити традиційну структуру торгівлі золотом між Лондоном, Нью-Йорком і Цюріхом, і викликати додаткову волатильність на ринку дорогоцінних металів.