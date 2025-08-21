Індекс цін виробників промислової продукції в Україні у липні 2025 року зріс на 4,7% порівняно з липнем попереднього року. Це найменше зростання з квітня 2024 року. Про це стало відомо з даних Державної служби статистики України.
Деталі
- У розрізі основних секторів промисловості зростання цін виглядало так: у добувній промисловості та розробленні карʼєрів ціни зросли на 4,4%, у переробній промисловості – на 11,5%, тоді як у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося падіння на 3%.
- Серед підсекторів переробної промисловості найбільше зростання цін зафіксовано у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,9%, зокрема у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів – на 25,1%, молочних продуктів – на 18,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 16,1%. У машинобудуванні ціни зросли на 9,8%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів – на 14%, у текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри – на 7,2%.
- Найбільше скорочення промислових цін зафіксовано: виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (падіння на 12%), виробництво цукру (падіння на 6,9%), добування металевих руд (падіння на 1,8%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (падіння на 3%).
- Зростання цін за категоріями товарів склало: товари проміжного споживання – на 6,8%, інвестиційні товари – на 8,8%, споживчі товари короткострокового використання – на 17,3%, споживчі товари тривалого використання – на 7,1%.
Контекст
У 2024 році Національний банк України (НБУ) недооцінив темпи споживчої інфляції: початковий прогноз на кінець року становив 8,6%, скоригований у квітні до 8,2%, а в жовтні – до 9,7%. Фактичний показник сягнув 12%, що змусило НБУ переглянути монетарну політику. Замість планового зниження облікової ставки, її підвищили: до 13,5% у грудні 2024-го, 14,5% у січні 2025-го та 15,5% у березні 2025-го.
24 липня 2025 року НБУ залишив ставку на рівні 15,5%, але погіршив прогнози: зростання ВВП до 2,1%, інфляція – до 9,7%.
Індекс цін виробників промислової продукції у червні зріс на 13,1% р/р (13% всередині країни, 14,3% на експорт). Уповільнення зростання цін зафіксовано в постачанні електроенергії тощо (з 45,7% у травні до 13,4% у червні), виробництві фармацевтики (з 24% до 15,3%) та цукру (падіння на 8,1% після зростання на 8,6%). Найбільше зростання: мʼясо та мʼясні продукти (+24,1%, з 24,4% всередині, 7,8% експорт), молочні продукти (+18,3%), хліб і борошняні вироби (+17,5%, з 17,5% всередині, 20,2% експорт). Переробна промисловість: +13,1% (12,2% всередині, 17,3% експорт); добувна – +0,7% (металеві руди: -1,2%); енергія: +13,4%. Серед товарів: короткострокові споживчі (+19%), енергія (+11,2%), проміжні (+7,5%).
