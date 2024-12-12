НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 в.п. до 13,5% попри плани не змінювати її до літа 2025-го. Причина – прискорення інфляції

Інфляція у листопаді сягнула 11,2% у річному вимірі й знову перевищила очікування Нацбанку. Через це регулятор змінив свої плани не змінювати облікову ставку й підвищив її на 0,5 в.п. – до 13,5%. Про це на брифінгу оголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Ключові факти

За попереднім планом НБУ ставка мала залишатись на рівні 13% до літа 2025 року. Але інфляція, яка знову виявилась вищою за прогнози, вплинула на рішення регулятора підвищити ставку.

Причини зростання цін – гірші врожаї цьогоріч, збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, послаблення гривні в попередні періоди.

«Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів», – додали в НБУ.

У наступні місяці інфляція продовжить пришвидшуватись, прогнозують в Нацбанку. Але далі регулятор очікує сповільнення зростання цін, зокрема завдяки покращенню ситуації в енергосекторі й нарощуванню врожаїв.

Ключові ризики для економіки не змінились: виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для оборони; можливе додаткове підвищення податків; подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової; поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили.

Значно знизився ризик недостатньої фінансової допомоги від партнерів – зокрема завдяки прогресу у кредитній програмі на $50 млрд, яка покриватиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Контекст

У липні 2024-го Нацбанк зупинив стадію зниження облікової ставки, яку несподівано розпочав у березні. Тоді, попри прогнози, регулятор знизив ставку на 0,5 в.п. Ставка вже становить 13% – це рівень, який НБУ прогнозував на кінець року. Та в жовтневому прогнозі йдеться про те, що в разі зростання цінового тиску НБУ готовий повернутися до посилення процентної політики.

На початку війни НБУ вирішив не змінювати облікову ставку, залишивши її на рівні 10%, намагаючись зберегти стабільність фінансового сектору іншими методами. Але 2 червня 2022 року НБУ різко збільшив ставку до 25%, що стало одним із найбільш різких підвищень в історії.

27 липня 2023 року НБУ вперше з червня 2022-го знизив облікову ставку з 25% до 22% з огляду на сповільнення інфляції та доволі стійку ситуацію на валютному ринку. 14 вересня регулятор продовжив цикл зниження ставки й змінив її з 22% до 20%. Надалі регулятор продовжив політику помірного зниження ставки.