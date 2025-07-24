Індекс цін виробників промислової продукції у червні зріс на 13,1% порівняно з червнем 2024 року. У межах України ціни підвищилися на 13%, тоді як експортні ціни зросли на 14,3%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України від 24 липня. У травні 2025 року зростання цін у промисловості становило 28,9% порівняно з травнем 2024 року.

Деталі

Найбільше уповільнення зростання цін спостерігалось у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря з 45,7% у травні 2025 року до 13,4% у червні та виробництві фармацевтичних продуктів з 24% до 15,3% відповідно. Ціни впали у виробництві цукру на 8,1% у червні після зростання на 8,6% у травні.

Найбільше зростання цін у червні зафіксовано у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів на 24,1% (24,4% в межах України, 7,8% на експорт), виробництві молочних продуктів на 18,3% та у виробництві хліба (18,9% в межах України, 11,2% на експорт), хлібобулочних і борошняних виробів на 17,5% (17,5% та 20,2% відповідно).

У переробній промисловості індекс цін становив 113,1%, з внутрішніми цінами на рівні 12,2% та експортними – 17,3%.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів показали мінімальне зростання цін на 0,7%. Видобуток металевих руд знизився в ціні на 1,2% (мінус 2,9% у межах України та мінус 0,9% на експорт).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 13,4%.

Серед категорій товарів споживчі товари короткострокового використання зросли в ціні на 19% (16,5% у межах України, 30,3% на експорт), енергія – на 11,2% (11,2% та 16% відповідно), а товари проміжного споживання – на 7,5% (7,8% та 7,3%).

Контекст

У 2024 році Національний банк України (НБУ) неодноразово недооцінював темпи зростання споживчої інфляції. У січні 2024 року в інфляційному звіті НБУ прогнозував інфляцію на кінець року на рівні 8,6%, у квітні цей показник було скориговано до 8,2%. У жовтні, коли інфляція досягла 8,3%, НБУ підвищив прогноз на грудень до 9,7%. Проте фактична інфляція наприкінці 2024 року сягнула 12%, значно перевищивши очікування.

Ця розбіжність між прогнозами та реальними показниками змусила НБУ переглянути монетарну політику. На початку 2024 року регулятор планував поступово знижувати облікову ставку, але влітку змінив риторику, допускаючи можливість зниження ставки лише у 2025 році. У грудні 2024-го НБУ був змушений підвищити облікову ставку до 13,5%, що стало кардинальною зміною курсу. Після цього підвищення відбулось у січні 2025 року до 14,5% та у березні 2025-го до 15,5%.

24 липня на засіданні правління НБУ з питань монетарної політики Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, однак погіршив прогноз зростання ВВП до 2,1% за підсумками 2025 року, а інфляції – до 9,7%.