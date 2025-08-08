Річна інфляція у липні сповільнилася до 14,1% порівняно з 14,3% у червні, повідомила Державна служба статистики 8 серпня. Споживчі ціни у липні впали на 0,2% проти зростання на 0,8% у попередньому місяці.

Деталі

Найбільший річний приріст зафіксовано у категорії продуктів харчування та безалкогольних напоїв – +22,6%. Серед них: яйця подорожчали на 82,4%, фрукти – на 52,1%, соняшникова олія – на 30,4%, масло – на 27,8%, м’ясо та м’ясопродукти – на 24,2%, молоко – на 20,3%, хліб – на 19,7%. Водночас цукор подешевшав на 5,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 19,2%, що зумовлено зростанням цін на тютюнові вироби на 2,6% лише за липень.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли в ціні на 2,4%, у тому числі послуги з управління багатоквартирними будинками – на 13,5%.

Транспорт подорожчав на 7,1% рік до року, зокрема транспортні послуги – на 12,7%, паливо та мастила – на 6,7%.

Зв’язок зріс у ціні на 15,1%, ресторанні та готельні послуги – на 15,6%, освіта – на 12,1%.

У місячному вираженні (липень до червня 2025 року) ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше, на 23,9%, подешевшали овочі, на 2,8% – цукор. Водночас на 0,3-1,7% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.

Інфографіка: Аліна Кохан

Контекст

У червні річна інфляція сповільнилася до 14,3% порівняно з 15,9% у травні, а місячна інфляція склала 0,8% проти 1,3% у попередньому місяці. Основною причиною сповільнення інфляції стало виключення з річного показника торішнього зростання тарифів на електроенергію, яке становило 64%.

На відміну від загальної тенденції, ціни на продовольчі товари в річному вимірі в червні зростали швидше: з 22,1% у травні до 23,2%. Зокрема, річне зростання цін на фрукти прискорилося з 33,5% до 51,7%, на м’ясо та м’ясопродукти – з 18,2% до 22,9%. Водночас ціни на яйця, як і очікувалося, сповільнились – з 86% до 59,2%.

Загалом на споживчому ринку в червні порівняно з травнем ціни зросли на 0,8%, а з початку року – на 6,5%. Базова інфляція в червні становила 0,3% порівняно з травнем і 12,1% з початку року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,4%.

Через втрати від війни, погіршення прогнозів щодо врожаїв та послаблення гривні відносно євро НБУ погіршив прогноз інфляції. Так, на кінець року Нацбанк очікує інфляцію на рівні 9,7%, на кінець 2026-го – 6,6%, і вже у 2027-му прогнозує повернення до цілі у 5%. У квітневому прогнозі НБУ очікував 8,7% на кінець 2025-го і повернення до цілі у 2026-му.