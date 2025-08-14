Встреча американской и российской делегаций во главе с лидерами стран Дональдом Трампом и Владимиром Путиным начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (21:30 по Киеву). Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков 14 августа, пишут росСМИ.
Подробности
- Саммит начнется с беседы Путина и Трампа в формате «тет-а-тет» с участием переводчиков. Лидеры США и РФ обсудят актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Центральной темой будет «украинское урегулирование».
- Продолжительность переговоров Путина и Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.
- После личной встречи президентов переговоры продолжатся в составе делегаций по формуле «5 на 5».
- В состав делегации РФ входят глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
- По итогам переговоров на Аляске Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
- Делегация РФ вылетит из Аляски в Россию сразу после завершения саммита.
Контекст
Это будет первая встреча американского и российского лидеров со времени саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. В последний раз Трамп и Путин общались вживую в 2018-м в Хельсинки, где Трамп вызвал скандал, став на сторону Путина в вопросе вмешательства РФ в выборы.
Президент Украины Владимир Зеленский в саммите не будет участвовать, но после переговоров Трамп обещает обсудить результаты с ним и европейскими партнерами.
12 августа лидеры ЕС обнародовали заявление, в котором отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Заявление не поддержала только Венгрия.
Главной темой встречи между Трампом и Путиным на Аляске должно стать немедленное прекращение огня, заявил 13 августа президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на брифинге вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Накануне Зеленский, европейские лидеры и президент США обсудили пять пунктов перед встречей Трампа и Путина:
- Украина должна присутствовать за столом переговоров, если состоится следующая встреча.
- Правильная последовательность действий: сперва перемирие, которое должно быть в самом начале процесса.
- Возможна рамочная сделка как следующий шаг после перемирия.
- Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией является линия столкновения; юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается.
- Надежные гарантии безопасности для Украины как обязательное условие.
