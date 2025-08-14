Встреча американской и российской делегаций во главе с лидерами стран Дональдом Трампом и Владимиром Путиным начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (21:30 по Киеву). Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков 14 августа, пишут росСМИ.

Подробности

Саммит начнется с беседы Путина и Трампа в формате «тет-а-тет» с участием переводчиков. Лидеры США и РФ обсудят актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Центральной темой будет «украинское урегулирование».

Продолжительность переговоров Путина и Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

После личной встречи президентов переговоры продолжатся в составе делегаций по формуле «5 на 5».

В состав делегации РФ входят глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров на Аляске Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Делегация РФ вылетит из Аляски в Россию сразу после завершения саммита.

Контекст

Это будет первая встреча американского и российского лидеров со времени саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. В последний раз Трамп и Путин общались вживую в 2018-м в Хельсинки, где Трамп вызвал скандал, став на сторону Путина в вопросе вмешательства РФ в выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский в саммите не будет участвовать, но после переговоров Трамп обещает обсудить результаты с ним и европейскими партнерами.

12 августа лидеры ЕС обнародовали заявление, в котором отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Заявление не поддержала только Венгрия.

Главной темой встречи между Трампом и Путиным на Аляске должно стать немедленное прекращение огня, заявил 13 августа президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на брифинге вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Накануне Зеленский, европейские лидеры и президент США обсудили пять пунктов перед встречей Трампа и Путина: