Forbes Ukraine визначив 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу (+ дві спецномінації). Хто вони – штурмани українського бізнесу?

Це перший список найкращих керівників України, що довели свою ефективність в умовах війни, який склав Forbes Ukraine. Разом із журі ми оцінили їхні професійні компетенції, лідерські якості, антикризове управління та фінансові результати компаній, які вони очолюють.

За результатами оцінювання визначили 25 CEO, які набрали найбільше балів зі 100 можливих. Порогове значення для потрапляння – 76 балів. Четверо топменеджерів вибули з перегонів, оголосивши про перехід із посади.

Голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук став вибором журі, набравши найбільше балів – 71 із 75. Михайло Шелемба, який під час війни провів найбільшу M&A-угоду й обʼєднав lifecell і «Датагруп-Volia» у холдингу DVL Telecom, – вибір редакції.

Один із 25 СЕО очолює держпідприємство, 24 – приватні компанії з українським та іноземним капіталом.

У списку найкращих СЕО три жінки, така сама кількість була і в попередніх рейтингах «25 найкращих CEO» за 2013 і 2020 роки. Жінки – лідерки воєнного часу контролюють найважливіші сфери: годують (McDonaldʼs), зʼєднують українців (Vodafone) і дають змогу доглядати за собою (Eva).

Десять учасників зберегли місце в списку, якщо порівняти з попереднім рейтингом п’ятирічної давнини.

Середній вік лідера воєнного часу – 48 років. Наймолодший – СEO «Аврори» Тарас Панасенко, 37, найдосвідченіших (по 60 років) троє: Марко Ткачук з IDS, Ольга Шевченко з Eva та Олександр Писарук.

Галузевий розподіл відображає різноманіття української економіки. Найбільше у списку 25+2 представників роздрібної торгівлі (5), є всі три оператори мобільного звʼязку. На другому місці харчова промисловість (4), причому три підприємства виробляють напої.

У рейтингу також аптеки (2), металургія (2), агросектор (2), фармацевтичне виробництво (2), торгівля нафтопродуктами (2), логістика, енергетика, громадське харчування, оптова дистрибуція та банки (від усіх по одному представнику).

Антикризове управління – це передусім про масштаби всієї України. CEO воєнного часу сумарно керують колективом майже з 270 000 людей. Виторг цих бізнесів сягнув 1,4 трлн грн.

Як ми рахували Натисніть «Читати більше», аби прочитати повний текст довідки Учасниками рейтингу стали керівники компаній з оприлюдненого в 2024 році довідника Forbes «303 капітани бізнесу», які відповідають усім таким вимогам: виторг компанії (для банків – загальні доходи) або оцінка виторгу за 2024 рік становила не менш як 1 млрд грн;

колектив підпорядкованих бізнесів – не менше як 1000 працівників;

виторг компанії не знизився, порівнюючи з 2022 роком;

не володіють часткою в керованій компанії 25% чи більше;

очолюють компанію не пізніше ніж з 1 липня 2023 року. Загальна оцінка за 100-бальною шкалою містить такі показники. 1. Експертні оцінки – до 75 балів кожному кандидату: професіоналізм (до 22,5 бала) – охоплює експертні оцінки освіти, компетентності, інтелекту, досвіду й організації роботи в компанії;

лідерство (до 22,5 бала) – містить експертні оцінки за моральні,особисті та ділові якості;

антикризовий менеджмент (до 30 балів) – включає експертні оцінки за результати бізнесу в умовах великої війни, розвиток і реакцію на виклики. 2. Аналітична складова – до 25 додаткових балів кожному кандидату – оцінює відновлення бізнесу після шоку великої війни: зростання виторгу (доходів) проти 2022 року (в абсолютному вираженні, порівняно самостійно та порівняно з відповідною галуззю) – до 12,5 бала;

зростання чистої маржі проти 2022 року в абсолютному та порівняльному вираженні – до 12,5 бала. Особливості розрахунків: у разі неспроможності достеменно визначити чисту маржу ми застосовували подвоєну оцінку динаміки виторгу;

під час оцінювання не враховувалися результати тих, про кого стало відомо, що вони залишають посаду;

через сезонні особливості для компаній агросектора в аналітичній складовій враховували лише цілі роки (для решти компаній і банків враховували також фінансові результати першого півріччя 2025 року);

у разі однакової суми балів перевага надавалася тим учасникам, які отримали найбільше балів від журі. Експерти, які брали участь в оцінюванні професіоналізму, лідерства та антикризового менеджменту керівників: Анна Кузенкова, керівна партнерка «Odgers Berndtson Україна»;

керівна партнерка «Odgers Berndtson Україна»; Дмитро Шкурко, керівний партнер «BrainSource International Україна»;

керівний партнер «BrainSource International Україна»; Ігор Кабузенко, керівний партнер «Ward Howell Україна»;

керівний партнер «Ward Howell Україна»; Олексій Долгіх, керівний партнер «Boyden Україна»;

керівний партнер «Boyden Україна»; Роман Бондар, керівний партнер «Korn Ferry Україна»;

керівний партнер «Korn Ferry Україна»; Тетяна Фурцева, керівниця київського офісу Heidrick & Struggles;

керівниця київського офісу Heidrick & Struggles; Юлія Плієва, генеральна директорка Apple Consulting. Читати більше Згорнути

Рейтинг «25 найкращих CEO України 2025»

Натисніть на фото чи імʼя кандидата, аби прочитати повний текст довідки про нього/неї

Спецномінації

Інформація Вік Компанія Коли призначений/а Кількість співробітників Цитата Олександр Писарук Вік 60 Компанія Райффайзен Банк Коли призначений/а 2019 Кількість співробітників 5500 Цитата «Чесність, відповідальність, цілеспрямованість» Михайло Шелемба Вік 38 Компанія DVL Telecom Коли призначений/а 2024 Кількість співробітників 4728 Цитата «Не стій на місці. Навіть коли здається, що досяг максимуму»

Над проєктом працювали: Денис Кацило, Олексій Блінов, Ігор Орел, Микола Маранчак, Тетяна Антонюк, Юлія Бєлінська, Влада Ясько, Марина Тупчієнко, Дарія Дзисюк, Уляна Букатюк, Костянтин Гненний.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [38] за жовтень – листопад 2025 року.