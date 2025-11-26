Підписка від 25 грн
25 найкращих CEO України 2025 /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine
Категорія
Рейтинги
Дата

25 найкращих CEO України 2025

3 хв читання

Forbes Ukraine визначив 25 найкращих керівників українського бізнесу воєнного часу (+ дві спецномінації). Хто вони – штурмани українського бізнесу?

Це перший список найкращих керівників України, що довели свою ефективність в умовах війни, який склав Forbes Ukraine. Разом із журі ми оцінили їхні професійні компетенції, лідерські якості, антикризове управління та фінансові результати компаній, які вони очолюють.

За результатами оцінювання визначили 25 CEO, які набрали найбільше балів зі 100 можливих. Порогове значення для потрапляння – 76 балів. Четверо топменеджерів вибули з перегонів, оголосивши про перехід із посади.

Голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук став вибором журі, набравши найбільше балів – 71 із 75. Михайло Шелемба, який під час війни провів найбільшу M&A-угоду й обʼєднав lifecell і «Датагруп-Volia» у холдингу DVL Telecom, – вибір редакції.

Один із 25 СЕО очолює держпідприємство, 24 – приватні компанії з українським та іноземним капіталом.

У списку найкращих СЕО три жінки, така сама кількість була і в попередніх рейтингах «25 найкращих CEO» за 2013 і 2020 роки. Жінки – лідерки воєнного часу контролюють найважливіші сфери: годують (McDonaldʼs), зʼєднують українців (Vodafone) і дають змогу доглядати за собою (Eva).

Десять учасників зберегли місце в списку, якщо порівняти з попереднім рейтингом п’ятирічної давнини.

Середній вік лідера воєнного часу – 48 років. Наймолодший – СEO «Аврори» Тарас Панасенко, 37, найдосвідченіших (по 60 років) троє: Марко Ткачук з IDS, Ольга Шевченко з Eva та Олександр Писарук.

Галузевий розподіл відображає різноманіття української економіки. Найбільше у списку 25+2 представників роздрібної торгівлі (5), є всі три оператори мобільного звʼязку. На другому місці харчова промисловість (4), причому три підприємства виробляють напої.

У рейтингу також аптеки (2), металургія (2), агросектор (2), фармацевтичне виробництво (2), торгівля нафтопродуктами (2), логістика, енергетика, громадське харчування, оптова дистрибуція та банки (від усіх по одному представнику).

Антикризове управління – це передусім про масштаби всієї України. CEO воєнного часу сумарно керують колективом майже з 270 000 людей. Виторг цих бізнесів сягнув 1,4 трлн грн.

Як ми рахували

Учасниками рейтингу стали керівники компаній з оприлюдненого в 2024 році довідника Forbes «303 капітани бізнесу», які відповідають усім таким вимогам:

  • виторг компанії (для банків – загальні доходи) або оцінка виторгу за 2024 рік становила не менш як 1 млрд грн;
  • колектив підпорядкованих бізнесів – не менше як 1000 працівників;
  • виторг компанії не знизився, порівнюючи з 2022 роком;
  • не володіють часткою в керованій компанії 25% чи більше;
  • очолюють компанію не пізніше ніж з 1 липня 2023 року.

Загальна оцінка за 100-бальною шкалою містить такі показники.

1. Експертні оцінки – до 75 балів кожному кандидату:

  • професіоналізм (до 22,5 бала) – охоплює експертні оцінки освіти, компетентності, інтелекту, досвіду й організації роботи в компанії;
  • лідерство (до 22,5 бала) – містить експертні оцінки за моральні,особисті та ділові якості;
  • антикризовий менеджмент (до 30 балів) – включає експертні оцінки за результати бізнесу в умовах великої війни, розвиток і реакцію на виклики.

2. Аналітична складова  до 25 додаткових балів кожному кандидату – оцінює відновлення бізнесу після шоку великої війни:

  • зростання виторгу (доходів) проти 2022 року (в абсолютному вираженні, порівняно самостійно та порівняно з відповідною галуззю) – до 12,5 бала;
  • зростання чистої маржі проти 2022 року в абсолютному та порівняльному вираженні – до 12,5 бала.

Особливості розрахунків:

  • у разі неспроможності достеменно визначити чисту маржу ми застосовували подвоєну оцінку динаміки виторгу;
  • під час оцінювання не враховувалися результати тих, про кого стало відомо, що вони залишають посаду;
  • через сезонні особливості для компаній агросектора в аналітичній складовій враховували лише цілі роки (для решти компаній і банків враховували також фінансові результати першого півріччя 2025 року);
  • у разі однакової суми балів перевага надавалася тим учасникам, які отримали найбільше балів від журі.

Експерти, які брали участь в оцінюванні професіоналізму, лідерства та антикризового менеджменту керівників:

  • Анна Кузенкова, керівна партнерка «Odgers Berndtson Україна»;
  • Дмитро Шкурко, керівний партнер «BrainSource International Україна»;
  • Ігор Кабузенко, керівний партнер «Ward Howell Україна»;
  • Олексій Долгіх, керівний партнер «Boyden Україна»;
  • Роман Бондар, керівний партнер «Korn Ferry Україна»;
  • Тетяна Фурцева, керівниця київського офісу Heidrick & Struggles;
  • Юлія Плієва, генеральна директорка Apple Consulting.

Рейтинг «25 найкращих CEO України 2025»

Натисніть на фото чи імʼя кандидата, аби прочитати повний текст довідки про нього/неї

Місце Інформація Вік Компанія Коли призначений/а Кількість співробітників Кількість балів Цитата
1 Тарас Панасенко /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Тарас Панасенко
Вік
37
Компанія
«Аврора»
Коли призначений/а
2011
Кількість співробітників
12 536
Кількість балів
89.4
Цитата
«Наша ніша – не про бідність, а про економію»
2 Юлія Бадрітдінова /пресслужба McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова
Вік
46
Компанія
McDonald's
Коли призначений/а
2019
Кількість співробітників
9638
Кількість балів
87
Цитата
«Для мене немає слова «неможливо»
3 Сергій Жила /надано пресслужбою Сергій Жила
Вік
46
Компанія
«Асканія»
Коли призначений/а
2019
Кількість співробітників
3060
Кількість балів
85.6
Цитата
«Спільно пережиті труднощі гуртують краще, ніж тимбілдінги»
4 Ігор Смілянський /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Ігор Смілянський
Вік
50
Компанія
«Укрпошта»
Коли призначений/а
2016
Кількість співробітників
31 739
Кількість балів
84.8
Цитата
«Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе»
5 Микола Щербина Микола Щербина
Вік
40
Компанія
АНЦ
Коли призначений/а
2020
Кількість співробітників
8500
Кількість балів
83.8
Цитата
«You are the CEO of your life»
6 Марко Ткачук /надано пресслужбою Марко Ткачук
Вік
60
Компанія
IDS
Коли призначений/а
2004
Кількість співробітників
2061
Кількість балів
82.4
Цитата
«Маємо ресурси і талант, щоб подолати будь-які виклики»
7 Мауро Лонгобардо /надано пресслужбою Мауро Лонгобардо
Вік
47
Компанія
«АрселорМiттал Кривий Рiг»
Коли призначений/а
2020
Кількість співробітників
13 273
Кількість балів
81.1
Цитата
«Apri e leggi! («Відкрий і читай»)»
8 Ігор Хижняк /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Ігор Хижняк
Вік
47
Компанія
Comfy
Коли призначений/а
2017
Кількість співробітників
4534
Кількість балів
80.9
Цитата
«Працюємо з людьми і для людей»
9 Ольга Устинова /пресслужба Vodafone Україна Ольга Устинова
Вік
50
Компанія
Vodafone
Коли призначений/а
2016
Кількість співробітників
4312
Кількість балів
80.4
Цитата
«Я за здорову конкуренцію. Головне — рівні правила гри»
10 Георг фон Нолкен /надано пресслужбою Георг фон Нолкен
Вік
46
Компанія
«Контінентал Фармерз Груп»
Коли призначений/а
2019
Кількість співробітників
2431
Кількість балів
79.9
Цитата
«Працюй старанно, залишайся справедливим — і успіх буде»
11 Тарас Коляда /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Тарас Коляда
Вік
39
Компанія
«Подорожник»
Коли призначений/а
2011
Кількість співробітників
12 500
Кількість балів
79.4
Цитата
«Усе можливо і все залежить від тебе»
12 Максим Тімченко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine Максим Тімченко
Вік
50
Компанія
ДТЕК
Коли призначений/а
2005
Кількість співробітників
55 000
Кількість балів
79.3
Цитата
«Мета — аби ДТЕК став провідною європейською енергокомпанією»
13 Андрій Самусенко /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Андрій Самусенко
Вік
48
Компанія
Mondelēz
Коли призначений/а
2016
Кількість співробітників
1000
Кількість балів
78.9
Цитата
«Працювати не 12 годин, а головою»
14 Олександр Комаров /Артем Галкін для Forbes Ukraine Олександр Комаров
Вік
52
Компанія
«Київстар»
Коли призначений/а
2018
Кількість співробітників
3296
Кількість балів
78.6
Цитата
«Мотивація — частина міцної корпоративної культури»
15 Марк Петкевич Марк Петкевич
Вік
52
Компанія
Novus
Коли призначений/а
2017
Кількість співробітників
7160
Кількість балів
78.5
Цитата
«Я вчитель для команди, в якої навчаюсь»
16 Дмитро Шпаков /надано пресслужбою Дмитро Шпаков
Вік
52
Компанія
AB InBev Efes
Коли призначений/а
2014
Кількість співробітників
1088
Кількість балів
77.9
Цитата
«У нашій команді діє принцип сприйняття бізнесу як власного»
17 Юрій Риженков /Григорій Веприк, для Метінвест Юрій Риженков
Вік
49
Компанія
«Метінвест»
Коли призначений/а
2013
Кількість співробітників
40 535
Кількість балів
77.7
Цитата
«Робити те, за що не буде соромно»
18 Андрій Пивоварський /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Андрій Пивоварський
Вік
47
Компанія
WOG
Коли призначений/а
2018
Кількість співробітників
7000
Кількість балів
77.6
Цитата
«Займайся тим, що подобається. Вдосконалюйся»
19 Володимир Костюк /пресслужба Фармак Володимир Костюк
Вік
39
Компанія
Farmak
Коли призначений/а
2018
Кількість співробітників
2733
Кількість балів
76.9
Цитата
«Команда — ключ до успіху»
20 Ярема Івахів /з особистого архіву Ярема Івахів
Вік
44
Компанія
LPP
Коли призначений/а
2019
Кількість співробітників
2162
Кількість балів
76.9
Цитата
«Вірю в перемогу та відновлення України»
21 Василь Даниляк /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine Василь Даниляк
Вік
51
Компанія
ОККО
Коли призначений/а
2022
Кількість співробітників
10 496
Кількість балів
76.8
Цитата
«Щоб в Україні втілювалось у життя більше хороших ідей»
22 Євген Осипов /Антон Забєльський для Forbes Ukraine Євген Осипов
Вік
49
Компанія
Kernel
Коли призначений/а
2017
Кількість співробітників
10 900
Кількість балів
76.6
Цитата
«Перевершувати самого себе, впроваджувати інновації»
23 Ольга Шевченко /пресслужба EVA Ольга Шевченко
Вік
60
Компанія
EVA
Коли призначений/а
2010
Кількість співробітників
12 588
Кількість балів
76.4
Цитата
«Поважати кожну людину, незалежно від її статусу»
24 Олег Хайдакін /надано пресслужбою Олег Хайдакін
Вік
55
Компанія
Carlsberg Ukraine
Коли призначений/а
2022
Кількість співробітників
1310
Кількість балів
76.1
Цитата
«Потурбуйся про співробітників — і вони потурбуються про бізнес»
25 Євген Заїка /надано пресслужбою Євген Заїка
Вік
55
Компанія
Acino
Коли призначений/а
2018
Кількість співробітників
1000
Кількість балів
75.9
Цитата
«Люди були, є і будуть головною рушійною силою Acino»

Спецномінації

Інформація Вік Компанія Коли призначений/а Кількість співробітників Цитата
Олександр Писарук /Олег Сидоряка, для Forbes Ukraine Олександр Писарук
Вік
60
Компанія
Райффайзен Банк
Коли призначений/а
2019
Кількість співробітників
5500
Цитата
«Чесність, відповідальність, цілеспрямованість»
Михайло Шелемба Михайло Шелемба
Вік
38
Компанія
DVL Telecom
Коли призначений/а
2024
Кількість співробітників
4728
Цитата
«Не стій на місці. Навіть коли здається, що досяг максимуму»

Над проєктом працювали: Денис Кацило, Олексій Блінов, Ігор Орел, Микола Маранчак, Тетяна Антонюк, Юлія Бєлінська, Влада Ясько, Марина Тупчієнко, Дарія Дзисюк, Уляна Букатюк, Костянтин Гненний.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [38] за жовтень – листопад 2025 року.

