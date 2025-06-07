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11 інвесторок у великому спорті з капіталом у $85 млрд. Хто з цих жінок-мільярдерок self-made, а хто успадкував спортивні імперії? Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

найбагатші жінки у спорті /колаж Анастасія Решетнік

Чотири self-made жінки-інвесторки у спорті: Клара Ву Цай, Мішель Канг, Маріан Іліч, Ді Хаслам Фото колаж Анастасія Решетнік

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У великому спорті як бізнесі досі домінують чоловіки, але 11 жінок, які володіють спортивними клубами, ламають правила гри. Вони контролюють багатомільярдні франшизи, впливають на ринки США та Європи й змінюють уявлення про роль інвестора у професійному спорті. Forbes USA зібрав найвпливовіших мільярдерок, які мають частку в американських NBA, NFL, NWSL, NHL та європейських лігах

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