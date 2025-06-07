Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
12:28 хвилин
У великому спорті як бізнесі досі домінують чоловіки, але 11 жінок, які володіють спортивними клубами, ламають правила гри. Вони контролюють багатомільярдні франшизи, впливають на ринки США та Європи й змінюють уявлення про роль інвестора у професійному спорті. Forbes USA зібрав найвпливовіших мільярдерок, які мають частку в американських NBA, NFL, NWSL, NHL та європейських лігах
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.