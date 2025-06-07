У великому спорті як бізнесі досі домінують чоловіки, але 11 жінок, які володіють спортивними клубами, ламають правила гри. Вони контролюють багатомільярдні франшизи, впливають на ринки США та Європи й змінюють уявлення про роль інвестора у професійному спорті. Forbes USA зібрав найвпливовіших мільярдерок, які мають частку в американських NBA, NFL, NWSL, NHL та європейських лігах