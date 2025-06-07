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11 инвесторов в большом спорте с капиталом в $85 млрд. Кто из этих женщин-миллиардеров self-made, а кто унаследовал спортивные империи? Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

найбагатші жінки у спорті /коллаж Анастасия Решетник

Четыре self-made женщины-инвестора в спорте: Клара Ву Цай, Мишель Канг, Мариан Илич, Ди Хаслам Фото коллаж Анастасия Решетник

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В большом спорте как бизнесе до сих пор доминируют мужчины, но 11 женщин, владеющих спортивными клубами, ломают правила игры. Они контролируют многомиллиардные франшизы, влияют на рынки США и Европы и меняют представление о роли инвестора в профессиональном спорте. Forbes USA собрал самых влиятельных женщин-миллиардеров, имеющих долю в американских NBA, NFL, NWSL, NHL и европейских лигах

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