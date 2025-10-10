Прослухати матеріал
Пока OpenAI, Nvidia, Oracle и AMD заключают миллиардные сделки, рынок ИИ переживает беспрецедентный бум оценок, инвестиций и рисков, которые могут определить следующее десятилетие экономики технологий. Forbes USA знакомит с двадцаткой миллиардеров, которым удалось увеличить свое состояние благодаря заключению выгодных сделок по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта для своих компаний.
2025 год стал определяющим для сделок в сфере ИИ-инфраструктуры. Только за последний месяц OpenAI, Oracle, Nvidia, AMD и другие компании объявили о масштабных транзакциях на сотни миллиардов долларов. Сделки сложные, нестандартные и часто цикличные. К примеру, инвестиции Nvidia в OpenAI на сумму до $100 млрд, о которых стало известно в конце сентября, позволят OpenAI закупить графические процессоры Nvidia для расширения мощностей собственных дата-центров.
В похожем соглашении, изменяющем распределение акций, AMD и OpenAI 6 октября объявили о своем стратегическом сотрудничестве. В рамках сделки OpenAI получила опцион на 160 млн обыкновенных акций AMD, или 10% от общего количества акций компании. Акции будут предоставляться постепенно и в зависимости от того, как OpenAI будет использовать 6 ГВт мощностей графических процессоров AMD в течение определенного периода.
