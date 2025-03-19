Роботи, графічні процесори та персональні ШІ-комп’ютери. Сім проєктів, які показали на конференції NVIDIA GTC 2025

На щорічній конференції NVIDIA GTC 2025 гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг презентував нові продукти разом зі стратегічною дорожньою картою розвитку ШІ, обчислювальних потужностей та робототехніки. Forbes Ukraine зібрав сім інновацій, які привернули увагу та про які написали Reuters та Business Insider

18 березня NVIDIA провели щорічну технологічну конференцію NVIDIA GTC 2025. Її спікери зазвичай зосереджуються на розвитку штучного інтелекту, графічних обчислень, дата-центрів, робототехніки та інших передових технологій. Це одна з найважливіших подій у сфері ШІ та високопродуктивних обчислень, яку називають «Супербоулом штучного інтелекту».

Цьогоріч CEO NVIDIA Дженсен Хуанг показав оновлені графічні процесори Blackwell Ultra, Vera Rubin та Feynman, а також відбулася презентація найменшого ШІ-суперкомпʼютера DGX та робота-гуманоїда із вбудованим ШІ Isaac GR00T N1. Ось сім головних продуктів з конференції NVIDIA GTC 2025:

Blackwell Ultra

Blackwell Ultra – нове покоління GPU, яке суттєво прискорить тренування ШІ-моделей. Воно забезпечує у 40 разів вищу продуктивність у порівнянні з попереднім поколінням чипів Hopper. Цей графічний процесор також має збільшений обсяг пам’яті, що дозволяє працювати з масштабнішими мовними моделями, та оптимізоване енергоспоживання, критично важливе для дата-центрів. Blackwell Ultra вийде на ринок у другій половині 2025 року, пише Reuters.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг презентує графічний процесор Blackwell System під час конференції Nvidia GTC 2025 у SAP Center, 18 березня 2025 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Фото Getty Images

Vera Rubin

Це нова обчислювальна платформа, що перевершить Blackwell та змінить принципи роботи дата-центрів. Вона отримала оптимізовану передачу даних між чипами, покращену ефективність обробки та модульність, яка дозволяє масштабувати систему відповідно до потреб.

Систему назвали на честь американської астрономки Віри Рубін. Перші системи на основі Vera Rubin вийдуть у 2026 році, а у 2027-му з’явиться вдосконалена Vera Rubin Ultra, повідомляє блог NVIDIA.

Feynman

У 2028 році компанія запланувала ще масштабніше оновлення – графпроцесор Feynman, який стане наступним етапом розвитку ШІ-інфраструктури. Продукт дозволяє ще ефективніше масштабувати обчислювальні потужності. А названий він на честь лауреата Нобелівської премії з фізики Річарда Фейнмана.

Дженсен Хуанг презентує найменший ШІ-суперкомп'ютер на конференції NVDIA GTC 2025 Фото Getty Images

Персональні ШІ-комп’ютери DGX

Велика увага під час презентації була зосереджена на персональних ШІ-комп’ютерах. Вони працюватимуть на Blackwell Ultra, стануть доступними для розробників та інженерів, які хочуть запускати ШІ-моделі локально, без необхідності постійного використання хмарних сервісів.

DGX Spark забезпечує до 1000 трлн операцій в секунду обчислень штучного інтелекту завдяки суперчипу GB10 Grace Blackwell. А ось станції DGX будуть доступні згодом і їх будуть виготовляти Dell, Lenovo та HP, пише Reuters.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг презентує мережеву технологію Quantum-X Photonics під час конференції Nvidia GTC 2025 у SAP Center, 18 березня 2025 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Фото Getty Images

Quantum-X та Spectrum-X

Щоб підтримати безперебійний розвиток ШІ-інфраструктури, NVIDIA представила нові мережеві технології. Quantum-X Photonics та Spectrum-X дозволяють з’єднувати мільйони графічних процесорів між собою, значно зменшуючи енергоспоживання дата-центрів.

Quantum-X вийде у 2025 році, а Spectrum-X – у 2026-му.

Вивчення фотоніки дає змогу усунути затримки у передачі даних і оптимізувати масштабування обчислювальних потужностей у глобальних ШІ-системах.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг презентує операційнау систему Dynamo під час конференції Nvidia GTC 2025 у SAP Center, 18 березня 2025 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Фото Getty Images

Dynamo

Однією з головних новинок стала Dynamo – операційна система для ШІ-фабрик, яка дозволяє значно прискорювати процес міркування штучного інтелекту та керувати ШІ-інфраструктурою значно ефективніше.

Ця система спрощує масштабування, прискорює інференцію мовних моделей та оптимізує витрати на ШІ-обчислення.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг та робот Isaac GR00T N1 під час конференції Nvidia GTC 2025 у центрі SAP 18 березня 2025 року в Сан-Хосе, Каліфорнія. Фото Getty Images

Isaac GR00T N1

Ще один напрям, у якому компанія продемонструвала свої амбіції – робототехніка. NVIDIA представила Isaac GR00T N1 – фундаментальну ШІ-модель для роботів-гуманоїдів, яка має відкритий вихідний код та працює на базі Newton – фізичного рушія, розробленого спільно з Google DeepMind та Disney Research.

Це дасть змогу компаніям адаптувати платформу під власні завдання та значно прискорить розвиток ШІ-робототехніки, повідомляє блог NVIDIA.

Гендиректор Дженсен Хуенг презентує співпрацю з GM на конференції NVIDIA GTC 2025 Фото Getty Images

NVIDIA також анонсувала партнерство з General Motors. Автовиробник буде використовувати ШІ-рішення NVIDIA для розробки нових моделей автомобілів, автоматизації виробничих процесів та оптимізації логістики.

Глобальні інвестиції у дата-центри та ШІ-інфраструктуру у найближчі роки сягнуть $1 трлн за прогнозами Дженсен Хуанга. Попит на ШІ-обчислення зростає експоненційно, тому розвиток ШІ-індустрії – один із ключових напрямів для глобальної економіки.

У своєму виступі Хуанг також підкреслив, що NVIDIA має намір щорічно оновлювати свою ШІ-інфраструктуру, створюючи три рівні потужностей: для хмарних сервісів, корпоративних клієнтів та робототехніки.