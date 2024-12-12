Time назвав гендиректорку AMD Лізу Су — CEO 2024 року. Як їй вдалося стати королевою мікрочипів та авторкою одного з найбільших проривів в історії Кремнієвої долини

Ліза Су стала гендиректоркою виробника мікрочипів AMD 10 років тому. За цей час вона змогла підняти з дна акції тоді не надто успішної компанії у 30 разів та зробила її лідеркою перегонів у ШІ-революції. Цілком справедливо, що журнал Time назвав Су найкращим CEO 2024 року. Forbes публікує історію її зростання. (Перепублікація статті від 4 червня 2023 року)

З вікна свого офісу в Каліфорнії гендиректорка AMD Ліза Су може бачити штаб-квартиру Intel, головного конкурента її компанії. Су є чим пишатися: тепер AMD обходить Intel за показником ринкової капіталізації – $153,5 млрд проти $120,3 млрд, відповідно.

Але так було не завжди. У 2014-му, коли нині 53-річна Су стала гендиректоркою AMD (Advanced Micro Devices), виробник чипів ледь тримався на плаву. Компанія скоротила близько чверті персоналу, а ціна на її акції коливалася в районі $2. Патрік Мургед, колишній виконавчий директор AMD, каже, що тоді компанія була «мертвіша за мертву».

А потім Intel пішла на спад, коли почалися затримки із виробництвом замовлень, а Apple вирішила не використовувати напівпровідники від Intel.

Су, якій властиве тактичне мислення, змогла скористатися помилками конкурента, відхопивши собі угоди із виробником ноутбуків Lenovo, ігровим гігантом Sony. А ще вона підписала Google і Amazon, чиї дата-центри принесли AMD $6 млрд продажів минулого року.