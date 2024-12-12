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Ліза Су, гендиректорка AMD /Getty Images
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Forbes Digital

Time назвав гендиректорку AMD Лізу Су — CEO 2024 року. Як їй вдалося стати королевою мікрочипів та авторкою одного з найбільших проривів в історії Кремнієвої долини

Іен Мартін
Forbes
Річард Ньєва
Forbes

10 хв читання

Ліза Су, гендиректорка AMD Фото Getty Images

Ліза Су стала гендиректоркою виробника мікрочипів AMD 10 років тому. За цей час вона змогла підняти з дна акції тоді не надто успішної компанії у 30 разів та зробила її лідеркою перегонів у ШІ-революції. Цілком справедливо, що журнал Time назвав Су найкращим CEO 2024 року. Forbes публікує історію її зростання. (Перепублікація статті від 4 червня 2023 року)

З вікна свого офісу в Каліфорнії гендиректорка AMD Ліза Су може бачити штаб-квартиру Intel, головного конкурента її компанії. Су є чим пишатися: тепер AMD обходить Intel за показником ринкової капіталізації – $153,5 млрд проти $120,3 млрд, відповідно.

Але так було не завжди. У 2014-му, коли нині 53-річна Су стала гендиректоркою AMD (Advanced Micro Devices), виробник чипів ледь тримався на плаву. Компанія скоротила близько чверті персоналу, а ціна на її акції коливалася в районі $2. Патрік Мургед, колишній виконавчий директор AMD, каже, що тоді компанія була «мертвіша за мертву».

А потім Intel пішла на спад, коли почалися затримки із виробництвом замовлень, а Apple вирішила не використовувати напівпровідники від Intel.

Су, якій властиве тактичне мислення, змогла скористатися помилками конкурента, відхопивши собі угоди із виробником ноутбуків Lenovo, ігровим гігантом Sony. А ще вона підписала Google і Amazon, чиї дата-центри принесли AMD $6 млрд продажів минулого року.

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