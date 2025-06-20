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Статки 50 найбагатших self-made жінок світу сягнули $276 млрд. Джерела багатства – від виробництва колагену до судноплавства. Рейтинг Forbes

Forbes USA
Forbes

10 хв читання

Рафаела Апонте Даян Гендрікс Чжун Хуейцзюань /колаж Анастасия Савеленко

Рафаела Апонте, Даян Гендрікс і Чжун Хуейцзюань – лідерки глобального бізнесу без спадку. Їхні статки на трьох складають $76,7 млрд. Фото колаж Анастасия Савеленко

Історії жінок, які потрапили до глобального рейтингу Forbes 2025 року «50 найбагатших жінок світу, які зробили себе самі», починалися у скромних офісах, студентських гуртожитках і за заводськими верстатами. Сьогодні вони керують мільярдними компаніями, впливають на світову економіку і доводять, що жінки здатні будувати імперії з нуля

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Час для жінок-підприємиць – як ніколи сприятливий, принаймні з огляду на цифри. У світі нараховується близько 658 млн жінок-засновниць бізнесів і власниць компаній – проти 772 млн чоловіків, за даними компанії Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Майже дві третини з них – це підприємиці на ранніх етапах розвитку бізнесу. Для порівняння: серед чоловіків таких менше половини.

«Жіноче підприємництво – це політичне рішення номер один, коли йдеться про подолання проблем у сфері охорони здоров’я та освіти, – каже авторка звіту GEM про жіноче підприємництво Аманда Ілам. – Жінки запускають бізнес у місцях, де приємно жити. А компанії, своєю чергою, хочуть працювати саме в таких регіонах. Тому в галузі міжнародного розвитку відбулося певне прозріння».

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