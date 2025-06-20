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Состояние 50 самых богатых self-made женщин мира достигло $276 млрд. Источники богатства – от производства коллагена до судоходства. Рейтинг Forbes

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10 хв читання

Рафаела Апонте Даян Гендрікс Чжун Хуейцзюань /коллаж Анастасия Савеленко

Рафаэла Апонте, Дайан Хендрикс и Чжун Хуэйцзюань – лидеры глобального бизнеса без наследства. Их состояние на троих составляет $76,7 млрд. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Истории женщин, которые попали в глобальный рейтинг Forbes 2025 года «50 самых богатых женщин мира, сделавших себя сами», начинались в скромных офисах, студенческих общежитиях и заводских станках. Сегодня они управляют миллиардными компаниями, влияют на мировую экономику и доказывают, что женщины способны строить империи с нуля.

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Время для женщин-предпринимательниц – как никогда благоприятное, по крайней мере, учитывая цифры. В мире насчитывается около 658 млн женщин-основательниц бизнесов и владелиц компаний – по сравнению с 772 млн мужчин, по данным компании Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Почти две трети – это предприниматели на ранних этапах развития бизнеса. Для сравнения: среди мужчин таких меньше половины.

«Женское предпринимательство – это политическое решение номер один, когда речь идет о преодолении проблем в сфере здравоохранения и образования, – говорит автор отчета GEM о женском предпринимательстве Аманда Илам. – Женщины запускают бизнес в местах, где приятно жить. А компании, в свою очередь, хотят работать именно в таких регионах. Поэтому в области международного развития произошло определенное прозрение».

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