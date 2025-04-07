Совладелец АТБ Виктор Карачун в своем первом интервью рассказал Forbes Ukraine, с чего АТБ получает главный доход, почему конфликтовал с производителем Coca-Cola, как наладил систему расчета с поставщиками и кто из трех акционеров является старшим партнером в группе
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