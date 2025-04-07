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«Польские инвесторы предлагали за АТБ $4,5 млрд». Первое интервью совладельца крупнейшего ритейлера страны Виктора Карачуна

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

10 хв читання

Віктор Карачун АТБ /Олег Самойленко для Forbes Ukraine

Виктор Карачун в своем кабинете Фото Олег Самойленко для Forbes Ukraine

Совладелец АТБ Виктор Карачун в своем первом интервью рассказал Forbes Ukraine, с чего АТБ получает главный доход, почему конфликтовал с производителем Coca-Cola, как наладил систему расчета с поставщиками и кто из трех акционеров является старшим партнером в группе

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