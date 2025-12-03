Украинская энергосистема подвергается постоянным разрушениям от авиаударов России. Темпы атак врага не позволяют полноценно восстановить систему. В ответ на это бизнес инвестирует в свою энергетическую автономность и пытается экономно потреблять электроэнергию. Какие практики наиболее распространены? Результаты опроса 212 компаний

Как компании в Украине усиливают свою энергетическую эффективность и независимость на фоне постоянных атак России на украинскую энергосистему? Чтобы понять состояние дел, агентство визуальных коммуникаций Top Lead в партнерстве с Райффайзен Банком и при поддержке Forbes BrandVoice в июне–сентябре 2025 года провело опрос 212 украинских компаний. Его результаты были описаны в инфографическом исследовании «Энергетический переход» и представлены на конференции Forbes Urkaine «Энергия бизнеса».

Главные цифры из опроса, как бизнес меняет подходы к использованию энергии.

76% компаний, принявших участие в опросе, пострадали из-за отключений электроэнергии. Сильнее всего – промышленные: влиянию отключений подверглись 86% компаний.

Более половины опрошенных компаний подходят к вопросу энергетической устойчивости комплексно. А 5% тех, кто пока не инвестировали в энергетическую устойчивость, являются небольшими компаниями.

British American Tobacco Украина – одна из компаний, которые применили комплексные меры. «В 2023-м мы защитили предприятие от блэкаутов, увеличив генерацию и дизельные мощности. В этом году запустили солнечную станцию. Благодаря диджитализации энергоменеджмента и новым технологиям сократили потребление электроэнергии – на 17%, газа – на 25%, воды – на 30%», – говорит главный инженер компании Александр Самсонов.

Почти половина компаний (44%) начали инвестировать в энергетику еще до полномасштабного вторжения. Для производителя труб «Сентравис» мотивацией к построению собственных котельных было уменьшение стоимости тепла. «Запорожсталь» начала проекты по энергосбережению в 2015-м как ответ на экономический кризис и падение цен на металлопродукцию. Для «Интерпайпа» одним из мотивов для энергомодернизации была необходимость обеспечить соответствие продукции международным стандартам.

68% компаний уменьшили расходы на энергоресурсы, 59% – установили собственную генерацию.

Сеть NOVUS обеспечила свои магазины резервными источниками мощностью более 37 МВт, установила дизельные и газовые электростанции, СЭС и системы менеджмента батареями (BMS). «Это повышает энергонезависимость и способствует устойчивому развитию», – отметил заместитель гендиректора по управлению активами NOVUS Дайнюс Туменас.

12% компаний из IT и телеком-индустрии выбирают ветровые электростанции.

IDS Ukraine запустила на «Миргородском заводе минеральных вод» солнечную электростанцию мощностью 1,4 МВт. В планах – установить в 2026 году аналогичную станцию на Моршинском заводе минеральных вод».

Среди самых распространенных решений, которые привели к уменьшению расходов, бизнес называет установление собственной генерации, использование энергоэффективного оборудования, модернизацию производственных процессов.

12% компаний из IT и телеком-индустрии выбирают ветровые электростанции. Это индустрия, которая чаще всего выбирает именно ВЭС. С точки зрения долгосрочного планирования ветровые электростанции являются одними из самых дешевых вариантов, считает гендиректор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

40% компаний продают (или будут продавать) сгенерированную электроэнергию. Большинство не верит в гранты и государственную поддержку: 94% компаний трансформируются за собственные средства.

79% компаний будут продолжать энергетическую трансформацию. Наиболее распространенные планы – установление собственной генерации и установок хранения энергии.

Чтобы посмотреть больше результатов опроса бизнеса о его энергетической трансформации и узнать о мерах, которые способствуют энергетической устойчивости, – загрузите исследование «Энергетический переход» по ссылке.