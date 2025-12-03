Українська енергосистема зазнає постійних руйнувань від авіаударів Росії. Темпи атак ворога не дозволяють повноцінно відновити систему. У відповідь на це бізнес інвестує у свою енергетичну автономність та намагається ощадливіше споживати електроенергію. Які практики найбільш розповсюджені? Результати опитування 212 компаній

Як компанії в Україні посилюють свою енергетичну ефективність та незалежність на тлі постійних атак Росії на українську енергосистему? Щоб зрозуміти стан справ, агенція візуальних комунікацій Top Lead у партнерстві з Райффайзен Банком та за підтримки Forbes BrandVoice у червні–вересні 2025 року провела опитування 212 українських компаній. Його результати були описані в інфографічному дослідженні «Енергетичний перехід» та представлені на конференції Forbes Urkaine «Енергія бізнесу».

Головні цифри з опитування, як бізнес змінює підходи до використання енергії.

76% компаній, які взяли участь в опитуванні, постраждали через відключення електроенергії. Найсильніше – промислові: впливу відключень зазнали 86% компаній.

Понад половину опитаних компаній підходять до питання енергетичної стійкості комплексно. А 5% тих, хто поки не інвестували в енергетичну стійкість, є невеликими компаніями.

British American Tobacco Україна – одна з компаній, які застосували комплексні заходи. «У 2023-му ми захистили підприємство від блекаутів, збільшивши генерацію та дизельні потужності. Цьогоріч запустили сонячну станцію. Завдяки диджиталізації енергоменеджменту та новим технологіям скоротили споживання електроенергії – на 17%, газу – на 25%, води – на 30%», – каже головний інженер компанії Олександр Самсонов.

Майже половина компаній (44%) почали інвестувати в енергетику ще до повномасштабного вторгнення. Для виробника труб «Сентравіс» мотивацією до побудови власних котелень було зменшення вартості тепла. «Запоріжсталь» почала проєкти з енергозбереження у 2015-му як відповідь на економічну кризу та падіння цін на металопродукцію. Для «Інтерпайпу» одним з мотивів для енергомодернізації була потреба забезпечити відповідність продукції міжнародним стандартам.

68% компаній зменшили витрати на енергоресурси, 59% – встановили власну генерацію.

Мережа NOVUS забезпечила свої магазини резервними джерелами потужністю понад 37 МВт, встановила дизельні та газові електростанції, СЕС та системи менеджменту батареями (BMS). «Це підвищує енергонезалежність та сприяє сталому розвитку», – зазначив заступник гендиректора з управління активами NOVUS Дайнюс Туменас.

12% компаній з IT та телеком-індустрії обирають вітрові електростанції.

IDS Ukraine запустила на «Миргородському заводі мінеральних вод» сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт. У планах – встановити у 2026 році аналогічну станцію на Моршинському заводі мінеральних вод».

Серед найпоширеніших рішень, що привели до зменшення витрат, бізнес називає встановлення власної генерації, використання енергоефективного обладнання, модернізацію виробничих процесів.

12% компаній з IT та телеком-індустрії обирають вітрові електростанції. Це індустрія, яка найчастіше обирає саме ВЕС. З погляду довгострокового планування вітрові електростанції є одними з найдешевших варіантів, вважає гендиректор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

40% компаній продають (або продаватимуть) згенеровану електроенергію. Більшість не вірить у гранти та державну підтримку: 94% компаній трансформуються за власні кошти.

79% компаній продовжуватимуть енергетичну трансформацію. Найбільш поширені плани – встановлення власної генерації та установок зберігання енергії.

