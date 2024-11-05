Бизнес в коробке. Финкомпания владельцев «Новой почты» запустила счета для ФЛП – уже присоединилось 24 000 предпринимателей. Стоит ли беспокоиться Привату и monobank?

Финкомпания Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка начала конкуренцию за ФЛП. В NovaPay уже более 24 000 предпринимателей открыли ФЛП-счета. Некоторые из них – обдуманно перешли из других банков. Чем привлек банкинг малый бизнес?

Быстрое открытие счета, зачисление наложенного платежа за товар изо дня в день и снятие наличных в отделениях «Новой почты» – такие условия предлагает предпринимателям NovaPay с орбиты «Новой почты» на своем сайте. В апреле 2023 года компания получила расширенную лицензию НБУ, а в июле 2024-го – запустила регистрацию ФЛП в приложении.

В 2023 году NovaPay была лидером по денежным переводам в Украине и занимала 32% от общего объема в 728 млрд грн, по данным НБУ. «С запуском услуг для ФЛП нам доверяют деньги более 24 000 предпринимателей. Остатки на их счетах – 1 млрд грн», – рассказали Forbes в пресс-службе NovaPay. До конца 2024-го компания планировала привлечь 50 000 ФЛП, рассказывала директор по продажам NovaPay Татьяна Виканова в интервью Интерфакс-Украина в апреле этого года. По запросу Forbes прокомментировать планы увеличения количества счетов ФЛП в NovaPay отказались.

NovaPay – для нишевой аудитории, для которой «Новая почта» является основным каналом продаж, говорят в пресс-службе ПриватБанка. В ноябре 2024 года банк обслуживает 729 000 активных счетов ФЛП. «Мы привлекаем почти каждое третье ФЛП, которое только зарегистрировало свой бизнес», – отмечают в ПриватБанке. В ПУМБ около 77 000 счетов ФЛП, из них 22 000 – открыли с начала 2024-го, говорят в пресс-службе банка. Monobank не предоставил данные о количестве клиентов ФЛП.