Бізнес у коробці. Фінкомпанія власників «Нової пошти» запустила рахунки для ФОПів – вже приєдналось 24 000 підприємців. Чи варто турбуватись Привату та monobank?

Фінкомпанія Вячеслава Климова і Володимира Поперешнюка почала конкуренцію за ФОПів. У NovaPay вже понад 24 000 підприємців відкрили ФОП-рахунки. Деякі з них – обдумано перейшли з інших банків. Чим привабив банкінг малий бізнес?

Швидке відкриття рахунку, зарахування післяплати за товар день у день та зняття готівки у відділеннях «Нової пошти» – такі умови пропонує підприємцям NovaPay з орбіти «Нової пошти» на своєму сайті. У квітні 2023 року компанія отримала розширену ліцензію НБУ, а в липні 2024-го – запустила реєстрацію ФОП у застосунку.

У 2023 році NovaPay була лідером у грошових переказах в Україні та займала 32% від загального обсягу в 728 млрд грн, за даними НБУ. «З запуском послуг для ФОП нам довіряють гроші понад 24 000 підприємців. Залишки на їхніх рахунках – 1 млрд грн», – розповіли Forbes у пресслужбі NovaPay. До кінця 2024-го компанія планувала залучити 50 000 ФОПів, розповідала директорка з продажів NovaPay Тетяна Віканова в інтерв’ю Інтерфакс-Україна у квітні цьогоріч. На запит Forbes прокоментувати плани збільшення кількості рахунків ФОП у NovaPay відмовилися.

NovaPay – для нішевої аудиторії, для якої «Нова пошта» є основним каналом продажу, говорять у пресслужбі ПриватБанку. В листопаді 2024 року банк обслуговує 729 000 активних рахунків ФОП. «Ми залучаємо майже кожного третього ФОПа, якій тільки зареєстрував свій бізнес», – зазначають у ПриватБанку. У ПУМБ близько 77 000 рахунків ФОП, з них 22 000 – відкрили з початку 2024-го, кажуть у пресслужбі банку. Monobank не надав даних про кількість клієнтів ФОП.