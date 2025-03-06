«Будьте готовы показать лицо». Как украинскому бизнесу завязать партнерства в странах Ближнего Востока? Интервью с международными консультантами

С правильным партнером можно начать экспорт в Персидский залив за 2-3 месяца, избежав бюрократических процедур. Потребуются живые контакты и готовность изменить продукт под запрос партнера. Какие шаги необходимо пройти, чтобы установить долгосрочное сотрудничество в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона

Отношения Украины со странами Ближнего Востока в 2024 году углубились на всех уровнях. В сентябре саудовская государственная инвесткомпания SALIC приобрела долю в МХП, крупнейшем производителе курятины Украины. В феврале 2025-го Минэкономики представило в Саудовской Аравии проект приватизации на $500 млн, а украинские технологические компании рассматривают Персидский залив как перспективный регион, когда экспорт IT-услуг продолжает падение из-за войны.

В Украине развито большинство индустрий, которые являются приоритетными для стран Персидского залива, говорит Бассам аль Гаяль, член наблюдательного совета финской компании Integrate US Oy., консультирующей компании по выходу на рынки Ближнего Востока.

Аль Гаяль родился в Сирии и жил в Саудовской Аравии в течение 1989–2012 годов, половину с этого времени возглавлял тамошний Финский центр торговли Finpro. В 2012 году переехал в Финляндию и через пять лет основал компанию Integrate US Oy, в которой вместе с сыном Джабером консультирует компании по выходу на рынки Европы и Персидского залива. В портфолио около 300 реализуемых проектов.

В 2020 году Integrate US Oy. работала с 16 кондитерскими компаниями Украины по выходу на рынки Ближнего Востока, пять из них подписали контракты с дистрибьюторами в регионе, рассказывает Джабер аль Гаяль.

Forbes Ukraine пообщался с бизнес-консультантами о том, как начать украинским компаниям продавать в странах Персидского залива.