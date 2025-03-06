«Будьте готові показати обличчя». Як українському бізнесу завʼязати партнерства у країнах Близького Сходу? Інтерв’ю з міжнародними консультантами

З правильним партнером можна почати експорт до Перської затоки за 2–3 місяці, уникнувши бюрократичних процедур. Знадобляться живі контакти та готовність змінити продукт під запит партнера. Які кроки необхідно пройти, щоб встановити довгострокову співпрацю в Саудівській Аравії, ОАЕ та інших країнах регіону

Відносини України з країнами Близького Сходу протягом 2024 року поглибились на всіх рівнях. У вересні саудівська державна інвесткомпанія SALIC придбала частку в МХП, найбільшому виробнику курятини України. В лютому 2025-го Мінекономіки презентувало в Саудівській Аравії проєкт приватизації на $500 млн, а українські технологічні компанії розглядають Перську затоку як перспективний регіон, коли експорт IT-послуг продовжує падіння через війну.

В Україні розвинуті більшість індустрій, які є пріоритетними для країн Перської затоки, каже Бассам аль Ґаяль, член наглядової ради фінської компанії Integrate US Oy., яка консультує компанії щодо виходу на ринки Близького Сходу.

Аль Ґаяль народився в Сирії та жив у Саудівській Аравії протягом 1989–2012 років, половину з цього часу очолював тамтешній Фінський центр торгівлі Finpro. У 2012-му переїхав до Фінляндії та через пʼять років заснував компанію Integrate US Oy, в якій разом із сином Джабером консультує компанії щодо виходу на ринки Європи та Перської затоки. У портфоліо близько 300 реалізованих проєктів.

У 2020 році Integrate US Oy. працювала з 16 кондитерськими компаніями з України щодо виходу на ринки Близького Сходу, п’ять із них підписали контракти з дистриб’юторами в регіоні, розповідає Джабер аль Ґаяль.

Forbes Ukraine поспілкувався з бізнес-консультантами про те, як українським компаніям почати продавати в країнах Перської затоки.